Netflix lansează drama bazată pe o povestea reală „Suitcase Killer: The Melanie McGuire Story”

Netflix a lansat o nouă dramă inspirată dintr-un caz real care a captivat America. Serialul „Suitcase Killer: The Melanie McGuire Story” urmărește evenimentele dramatice din viața lui Melanie McGuire, femeia implicată într-unul dintre cele mai mediatizate cazuri de crimă din ultimele decenii, informează Tudum.

Producția promite să aducă în prim-plan detalii despre anchetă și despre modul în care circumstanțele personale ale protagonistei au condus la evenimente tragice, oferind publicului o perspectivă profundă asupra evenimentelor reale.

Totul începe cu un trecător care face o descoperire macabră: o valiză plină de sânge adusă de valuri pe malul Golfului Chesapeake. Șocat, sună imediat la poliție. În timp ce forțele de ordine sosesc și scena devine scena unei investigații tensionate, filmul „Suitcase Killer: The Melanie McGuire Story” ne poartă înapoi cu un deceniu, pentru a o întâlni pe Melanie McGuire.

Drama, disponibilă acum pe Netflix, spune povestea reală din spatele acestui caz șocant și reconstituie evenimentele legate de uciderea lui Bill McGuire, al cărui trup a fost găsit în trei valize separate în 2004. Melanie McGuire, soția victimei, a devenit rapid centrul atenției publice și principalul suspect într-un proces intens mediatizat, care a captat interesul întregii țări.

Melanie (interpretată de Candice King) îl cunoaște pe Bill (Michael Roark), un bărbat fermecător și carismatic, la restaurantul unde ambii lucrează. Deși prietenii, colegii și chiar fosta iubită a lui Bill o avertizează că acest bărbat ar putea să o înșele, Melanie se îndrăgostește rapid și profund.

Bill o cucerește cu escapade romantice la Atlantic City, nopți pline de alcool și jocuri de noroc, și excursii în Virginia Beach. Relația lor evoluează rapid: se mută împreună, se căsătoresc și află că vor deveni părinți.

Pe măsură ce viața de cuplu se complică și responsabilitățile cresc, tensiunile dintre ei devin evidente. Melanie încearcă să economisească pentru o casă pentru familie, în timp ce Bill cheltuiește bani pe jocuri de noroc. Relația lor începe să se destrame, iar Melanie devine hotărâtă să scape de soțul său, chiar dacă acest lucru implică metode extreme.

Da, filmul se inspiră dintr-o crimă reală. În aprilie 2004, Melanie McGuire și soțul ei, Bill, au cumpărat o casă în Woodbridge, New Jersey, dar nu au ajuns să se mute acolo.

În aceeași noapte, Melanie l-a drogat și l-a împușcat pe Bill, apoi i-a dezmembrat corpul, punând rămășițele în trei valize pe care le-a aruncat în Golful Chesapeake.

Pescarii au găsit prima valiză la câteva zile după crimă, ceea ce a declanșat o anchetă. Descoperirea celorlalte valize a permis poliției să identifice victima, iar suspiciunile s-au îndreptat rapid către Melanie. În iunie 2005, aproximativ un an mai târziu, ea a fost arestată pe baza probelor colectate.

Melanie a pledat nevinovată și a fost eliberată pe cauțiune până la proces. Procesul a început în martie 2007. Procurorii au prezentat dovezi care arătau că Melanie cumpărase arma crimei cu două zile înainte și că a scăpat de mașina soțului ei în Atlantic City.

În plus, au existat dovezi fizice care o legau de crimă. Motivația ei a fost legată de o aventură cu un coleg de muncă, Dr. Bradley Miller, și dorința de a începe o viață nouă cu acesta. În aprilie 2007, juriul a considerat-o vinovată de crimă de gradul întâi. După mai multe apeluri eșuate, Melanie își ispășește pedeapsa pe viață.

Bill, un programator, a fost ucis de Melanie în aprilie 2004. În apărarea sa, Melanie și avocații ei au susținut că Bill era dependent de jocurile de noroc și că ar fi exercitat violență fizică asupra soției. De asemenea, au încercat să sugereze că Bill ar fi fost ucis de gangsteri din Atlantic City din cauza datoriilor, dar aceste teorii nu au fost acceptate în instanță.

Ce s-a întâmplat cu copiii lui Bill și Melanie în viața reală? După condamnarea lui Melanie, sora lui Bill, Cindy Ligosh, a primit custodia celor doi fii ai familiei McGuire. De atunci, nu au mai avut contact cu mama lor.