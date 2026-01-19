Ashton Kutcher neagă existența unor standarde de frumusețe impuse la Hollywood

În timp ce dezbaterile privind standardele de frumusețe continuă să se intensifice, Ashton Kutcher spune că Hollywood-ul nu este personajul negativ pe care îl prezintă mulți critici. Actorul susține că percepția publică este adesea distorsionată și că imaginea cuiva nu poate fi pusă exclusiv pe seama Hollywood-ului, relatează Fox News.

Vorbind înainte de lansarea noului său thriller, „The Beauty”, Ashton Kutcher a declarat că discursul potrivit căruia Hollywood-ul ar impune un ideal de perfecțiune fizică este, în opinia sa, exagerat.

Kutcher a explicat pentru Fox News Digital că industria de divertisment se adresează tuturor și reflectă o diversitate mult mai mare decât în trecut. El a respins ideea conform căreia actorii sau publicul ar fi constrânși să urmeze modele estetice nerealiste.

Actorul a subliniat că, dacă privim producțiile actuale de televiziune și cinema, observăm o varietate amplă de vârste, tipuri de corp și trăsături fizice. Potrivit acestuia, pe ecran apar atât persoane mai tinere, cât și mai în vârstă, siluete diferite și fizionomii diverse, semn că nu mai există un tipar unic impus.

Kutcher susține că Hollywood-ul a evoluat și nu mai promovează un singur ideal de protagonist, ci oferă spațiu unor personaje care reflectă realitatea cotidiană. În viziunea sa, industria filmului încearcă să redea societății imaginea pe care aceasta o proiectează despre sine, nu să dicteze reguli stricte legate de aspectul fizic.

Actorul consideră că presiunea legată de frumusețe nu provine din deciziile studiourilor, ci din normele și așteptările existente în lumea reală. „Nu cred că este ceva impus de Hollywood”, a afirmat el, subliniind că aceste standarde sunt rezultatul influenței colective a societății, nu al unei industrii anume.

Noua producție urmărește povestea a doi agenți FBI, printre care se află un personaj interpretat de Evan Peters, actor cunoscut pentru colaborările sale frecvente cu scenaristul și producătorul american Ryan Murphy.

Cei doi investigatori sunt puși în fața unei serii de morți violente care au ca victime manechine, iar ancheta îi poartă treptat către un influent om de afaceri. Acesta și-a construit imperiul transformând obsesia pentru perfecțiunea fizică într-o afacere profitabilă, dar cu consecințe extrem de periculoase.

Fidel stilului eclectic care l-a consacrat pe Ryan Murphy, creatorul unor producții de referință precum „American Horror Story”, „Glee” și „Nip/Tuck”, serialul de succes din anii 2000 axat pe chirurgia estetică, noul proiect „The Beauty” mizează pe un amestec curajos de genuri. Producția îmbină elemente de thriller și film de acțiune cu influențe horror, completate de o notă puternică de satiră socială.

La premiera serialului, actorul Jeremy Pope a declarat că apreciază libertatea artistică oferită de astfel de proiecte, care îi provoacă pe actori să își depășească limitele și să exploreze zone creative la care altădată doar aspirau, fie prin scene de luptă spectaculoase, fie prin secvențe intense, marcate de violență vizuală.

Serialul propune un univers fictiv în care apariția unui virus transmis pe cale sexuală promite să transforme oamenii obișnuiți în versiuni aparent perfecte ale lor, însă efectele acestui „miracol” se dovedesc a fi devastatoare, cu urmări violente și fatale.

Ashton Kutcher joacă rolul unui miliardar enigmatic din industria tehnologică, cunoscut sub numele de „Corporația”, personajul aflat în spatele medicamentului revoluționar care declanșează criza la nivel global. Figura sa devine rapid centrală într-o poveste ce explorează limitele etice ale obsesiei pentru perfecțiune.

Evan Peters, care îl interpretează pe agentul FBI Cooper Madsen, a declarat că mesajul transmis de creatorul serialului, Ryan Murphy, este unul limpede: promovează ideea conform căreia unicitatea fiecărei persoane este, de fapt, adevărata sursă a frumuseții, exprimându-și speranța că publicul va rezona cu această temă.

Distribuția este completată de actori precum Rebecca Hall, Anthony Ramos și Jeremy Pope, alături de o serie de invitați speciali, printre care Bella Hadid, Isabella Rossellini, Ben Platt, Jessica Alexander și Vincent D’Onofrio. Serialul „The Beauty”, produs de FX, va avea premiera pe 21 ianuarie 2026 și va fi disponibil pe platformele Hulu și Disney+.