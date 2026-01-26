O starletă de la Hollywood o ia pe urmele lui George Clooney și zice că pleacă din SUA din cauza lui Trump

După mutarea lui George Clooney în Franța din cauza climatului politic, o altă actriță celebră de la Hollywood vorbește despre posibilitatea de a pleca din țară. Vedeta susține că revenirea lui Donald Trump în prim-planul scenei politice o face să se simtă tot mai inconfortabil în SUA și ar dori să-și continue cariera în Europa, informează Fox News.

Kristen Stewart ia în calcul o mutare din Statele Unite, invocând politicile promovate de Donald Trump și impactul acestora asupra industriei cinematografice. Actrița cunoscută din seria „Amurg” a declarat că actualul climat politic îi limitează libertatea creativă și o determină să se orienteze tot mai mult către Europa.

Într-un interviu recent a explicat că își construiește parcursul profesional ca regizoare având în vedere posibilitatea de a realiza filme în afara Americii. Potrivit acesteia, anumite proiecte nu ar putea fi duse la capăt în SUA în contextul actual. Debutul său regizoral, „Cronologia apei”, a fost filmat în Letonia, tocmai pentru că realizarea lui în Statele Unite ar fi fost, spune actrița, imposibilă.

Stewart și-a exprimat îngrijorarea și față de amenințările președintelui privind introducerea unor tarife pentru producțiile cinematografice realizate în afara țării, măsură pe care o consideră extrem de periculoasă pentru industrie. Ea a descris situația drept una alarmantă și a afirmat că direcția politică actuală afectează profund libertatea artistică.

„Realitatea se prăbușește complet sub Trump. Dar ar trebui să luăm exemplul lui și să creăm realitatea în care vrem să trăim”, a declarat actrița.

Actrița a recunoscut că este foarte posibil să nu mai locuiască mult timp în SUA, însă a subliniat că nu intenționează să rupă complet legătura cu publicul american. Stewart spune că își dorește să creeze filme în Europa, pe care ulterior să le aducă în fața spectatorilor din Statele Unite, chiar și într-un mod provocator: „Aș vrea să fac filme în Europa și apoi să le bag pe gâtul poporului american”.

În luna septembrie, la aproximativ patru luni după ce a avansat pentru prima dată această idee, Donald Trump a relansat public propunerea privind introducerea unei taxe vamale de 100% pentru filmele realizate în afara Statelor Unite. Măsura, potrivit fostului președinte, ar avea scopul de a proteja industria cinematografică americană.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Trump a susținut că producția de film a fost „mutată” din SUA de alte state, criticând dur autoritățile din California. El l-a vizat direct pe guvernatorul Gavin Newsom, pe care l-a acuzat de incompetență și de faptul că ar fi permis declinul industriei cinematografice locale. Trump a afirmat că impunerea acestui tarif ar reprezenta o soluție pentru o problemă veche și nerezolvată.

Reacția autorităților din California nu a întârziat să apară. Biroul de presă al guvernatorului Gavin Newsom a transmis, într-o declarație publicată că Trump fusese avertizat cu luni înainte asupra consecințelor unei astfel de măsuri. Potrivit reprezentanților guvernatorului, introducerea taxei ar produce daune grave și ireversibile industriei cinematografice americane, calificând inițiativa „100% stupidă”.

Viața personală a actriței a fost, de asemenea, subiect de atenție publică. În timp ce era implicată într-o relație cu Robert Pattinson, co-starul din Amurg, Stewart a fost implicată într-un scandal de infidelitate cu regizorul Rupert Sanders, pe atunci căsătorit. La acea vreme, fostul președinte Donald Trump a comentat public, printr-o serie de tweet-uri, criticând relația dintre Stewart și Pattinson și recomandând despărțirea acestora.

Robert Pattinson should not take back Kristen Stewart. She cheated on him like a dog & will do it again--just watch. He can do much better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2012

Iar acum, actrița critică dur industria divertismentului, descriind-o ca un „iad capitalist” care marginalizează femeile și vocile alternative. Stewart a subliniat că sistemul actual creează bariere greu de depășit pentru artiști: „Trebuie să găsim moduri de a ne revendica filmele. Sunt recunoscătoare pentru fiecare sindicat, pentru că fără ele nu am supraviețui, dar unele reguli și structuri instituite au blocat creativitatea multor artiști”.

Actrița a mai adăugat că procesul de realizare a filmelor nu ar trebui să fie atât de dificil și a sugerat necesitatea unei abordări radicale, aproape utopice, pentru a permite o expresie artistică liberă: „Nu vorbesc despre lume în general, dar în industria noastră, sistemul a exclus oamenii și a făcut lucrurile mult prea complicate”, a concluzionat Kristen Stewart.