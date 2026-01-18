Noapte de gală la Berlin. „Sentimental Value” a dominat European Film Awards

Cea de-a 38-a ediție a European Film Awards s-a desfășurat la Berlin, reunind profesioniști ai industriei cinematografice europene și invitați internaționali.

Evenimentul a adus în prim-plan producții europene recente și a fost marcat atât de recunoașteri artistice, cât și de intervenții cu tematică politică. Gala a reunit aproximativ 1.000 de invitați din întreaga lume.

Filmul norvegian Sentimental Value, regizat de Joachim Trier, a fost principalul laureat al serii, obținând premiul pentru Cel mai bun film european.

Producția a mai fost recompensată cu trofeele pentru Cel mai bun regizor și Cel mai bun scenariu, distincție acordată lui Joachim Trier și scenaristului Eskil Vogt.

La capitolul interpretare, actorii Stellan Skarsgård și Renate Reinsve au primit premiile pentru Cel mai bun actor, respectiv Cea mai bună actriță. De asemenea, premiul pentru Cea mai bună coloană sonoră i-a revenit compozitoarei Hania Rani.

Stellan Skarsgård a obținut recent și Globul de Aur pentru Cel mai bun actor în rol secundar pentru același rol, iar atât el, cât și Renate Reinsve sunt menționați în contextul sezonului de premii internaționale.

Filmul spaniol Sirāt, regizat de Oliver Laxe, a câștigat mai multe premii, printre care cele pentru Cel mai bun scenariu, Cel mai bun sunet, Cel mai bun montaj, Cea mai bună imagine și premiul inaugural pentru Cel mai bun casting.

Producția germană Sound of Falling a fost recompensată pentru Cele mai bune costume.

Înaintea ceremoniei, regizorul iranian Jafar Panahi a urcat pe scenă pentru a citi o declarație referitoare la situația din Iran. În discursul său, el a afirmat:

„Dacă lumea nu reacţionează astăzi la această violenţă flagrantă, nu este vorba doar de suferinţa unei singure ţări. Nu numai Iranul, ci întreaga lume este în pericol”.

Panahi a mai spus: „Violenţa lăsată fără răspuns devine normală, iar când devine normală, se răspândeşte ca o boală contagioasă”. El a adăugat că „tăcerea într-o perioadă de crime nu este o tăcere neutră, ci o participare la întuneric”.

Regizorul a vorbit la zece zile după declanșarea represiunii protestelor naționale din Iran, menționând în discursul său un număr de 12.000 de morți.

Actrița și regizoarea norvegiană Liv Ullmann a primit premiul pentru întreaga carieră. Cu această ocazie, ea a făcut o remarcă referitoare la Premiul Nobel pentru Pace, afirmând că în Norvegia există o regulă „conform căreia, dacă abuzezi de Premiul Nobel, ţi-l luăm”.

De asemenea, regizoarea italiană Alice Rohrwacher a fost distinsă cu European Achievement in World Cinema Award, pe care l-a dedicat „marii mele iubiri, sora mea actriţa Alba”.

Ediția a 38-a a European Film Awards a fost organizată la mijlocul lunii ianuarie, după mutarea tradițională din decembrie, decizie luată pentru a susține vizibilitatea producțiilor europene în sezonul premiilor internaționale.

În total, au fost înregistrate 88 de nominalizări în 22 de categorii, iar gala a fost transmisă prin 46 de parteneri media, în 27 de țări.