Rareș Bogdan, PPE, despre „Cravata galbenă”, după proiecția de la Bruxelles: Un film ce merită văzut

Europarlamentarul PPE Rareș Bogdan a declarat, după vizionarea organizată de Institutul Cultural Român (ICR) la Bruxelles filmului „Cravata galbenă”, având ca subiect viața celebrului dirijor român Sergiu Celebidache, cî este un film care merită văzut, în ciuda „scepticilor” și „haterilor de serviciu”.

Politicianul român, membru al grupului PPE în Parlamentul european, a lăudat atât scenariul filmului realizat de fiul dirijorului, Serge Ioan Celebidachi, cât și jocul actorilor din această peliculă.

„O frescă având mult suflet. În numele Tatălui”, a descris europarlamentarul din grupul Partidului Popular European filmul „Cravata galbenă”.

El i-a îndemnat pe români să meargă să vadă filmul despre Sergiu Celebidache și să-și facă singuri o părere despre calitățile acestei pelicule.

„Un film ce merită văzut. Nu vă luați după scepticii și haterii de serviciu, faceți-vă propria impresie, cântăriți cu inima!”, și-a îndemnat eurodeputatul PNL urmăritorii de pe rețelele sociale.

„Așa am făcut și eu aseară, la un cinematograf din centrul Bruxelles-ului, unde a organizat ICR proiecțiile filmului “Cravata galbenă””, a mărturisit politicianul PNL.

El a lăudat calitățile artistice ale filmului, dar și jocul actorilor și relevanța acestuia pentru publicul românesc și internațional.

„După mine, un scenariu extrem de puternic, simboluri care te zdruncină, un joc actoricesc pentru care au trebuit scoase din adâncurile sufletului resurse emoționale uriașe”, a mai scris, pe Facebook, europarlamentarul PPE.

„Pentru că Sergiu Celibidache nu a fost doar un dirijor de geniu, un artist. A fost o tornadă pe care Dumnezeu a îmblânzit-o, prin muzica inspirată compozitorilor cărora el, Sergiu Celibidache, le-a spus, cu bagheta sa, “mulțumesc!”.

Filmul „Cravata galbenă” a fost realizat pe parcursul a șapte ani de documentare. Acțiunea începe dintr-un colț al României și spune povestea unui copil cu un vis, care a cucerit lumea: dirijorul Sergiu Celibidache.

Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război.

Din distribuția filmului fac parte renumiți actori precum Ben Schnetzer, John Malkovich, Sean Bean, Kate Phillips și Miranda Richardson.