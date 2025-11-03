Actorul american John Malkovich, impresionat de „Cravata galbenă”: Trei piese ies în evidență

John Malkovich, unul dintre cei mai respectați actori ai cinematografiei internaționale, și-a exprimat admirația pentru filmul românesc „Cravata galbenă”. Actorul a mărturisit că povestea unui tată exigent și a fiului său rebel, pasionat de muzica clasică, i-a captat atenția și i-a amintit de propria sa experiență cu relațiile complexe din familie.

„Îmi place foarte mult realizarea filmului, povestea. Îmi place în film aspectul relației tată-fiu. Un fiu care vrea să trăiască o viață legată de muzică, iar tatăl său nu e de acord, și își dorește ca fiul să devină prim-ministrul României.

Trăind o viață în muzica clasică, probabil a mișcat mult mai mulți oameni decât dacă ar fi fost prim-ministru”, a spus Malkovich, subliniind că mesajul filmului, despre a-ți urma pasiunile și a găsi propria cale în viață, l-a impresionat profund.

Pe lângă povestea cinematografică, actorul american a discutat despre descoperirea muzicii lui Sergiu Celibidache, unul dintre cei mai mari dirijori ai secolului XX. Experiența de a urmări dirijorul la lucru a avut un impact deosebit asupra sa.

„Trei piese ies în evidență, și sunt în film. Dirijarea simfoniei a patra și a șaptea de Bruckner, și una care este legendară... Boleroul... Să urmărești un om care dirijează, cu totul hipnotic, e ca un îmblânzitor de șerpi, dar ascuns în această versiune este un tempo revoluționar”, a explicat actorul.

Malkovich a continuat să descrie fascinația pe care o simte pentru modul în care Celibidache gestionează timpul și emoția în muzică.

„Felul în care Celibidache extinde timpul, adunând forța din spatele acestor serii de note, delicatețea și suspansul pe care le introduce sunt un eveniment de necrezut, și deplin revelator asupra sensului muzicii”, a adăugat el, arătând că vizionarea unei asemenea performanțe poate transforma complet percepția asupra artei clasice.

Actorul a povestit și despre experiențele sale în România, unde a avut ocazia să joace în Timișoara, oraș încărcat de semnificație istorică, fiind leagănul Revoluției din 1989. „Am fost onorat să joc de două ori în Timișoara, la teatrul de unde a pornit Revoluția Română. Sunt mai multe clădiri Secession decât sunt în Viena!”, a declarat Malkovich.

El a continuat să povestească despre farmecul altor orașe pe care le-a vizitat, inclusiv Sibiu și muzeul său în aer liber. Actorul a remarcat frumusețea clădirilor, morile de apă și atmosfera aparte care se păstrează în centrul vechi.