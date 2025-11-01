Singurul actor care a refuzat premiul Oscar. A fost criticat de toată industria

Actorul care a refuzat premiul Oscar. Pe 27 martie 1973, istoria filmului american a fost marcată de unul dintre cele mai controversate momente din istoria Premiilor Oscar.

În seara în care Marlon Brando era anunțat câștigător al premiului pentru cel mai bun actor, pentru rolul emblematic al lui Don Vito Corleone din „Nașul”, marele actor nu se afla în sală. În locul său, pe scenă a urcat o tânără amerindiană, Sacheen Littlefeather, care a transmis un mesaj ce avea să devină o declarație de protest memorabilă.

Refuzul lui Brando de a accepta trofeul nu a fost un capriciu, ci o acțiune atent calculată, cu o semnificație profundă. Prin acel gest, actorul a vrut să atragă atenția asupra modului în care populația indigenă din Statele Unite era portretizată în filmele de la Hollywood și asupra tratamentului la care erau supuse comunitățile native în viața reală.

Într-o epocă în care discursurile despre drepturile minorităților abia începeau să fie luate în serios, gestul său a fost perceput ca un șoc.

Marlon Brando nu a fost niciodată un actor „obișnuit” în sistemul hollywoodian. Născut în 1924, a devenit o legendă a cinematografiei prin roluri memorabile, printre care Stanley Kowalski în „Un tramvai numit dorință”, Terry Malloy în „Pe chei” și, mai târziu, colonelul Kurtz în „Apocalypse Now”.

Talentul său uriaș și modul intens, interiorizat de a juca l-au transformat într-un simbol al actorului modern.

Însă Brando era la fel de cunoscut pentru personalitatea sa rebelă și pentru refuzul de a se conforma normelor industriei. Disprețuia ipocrizia lumii filmului, presiunea studiourilor și superficialitatea premiilor. Pentru el, arta actorului nu trebuia judecată prin trofee, ci prin adevărul emoției transmise. Tocmai de aceea, gestul din 1973 nu a fost o surpriză pentru cei care îl cunoșteau bine.

Când Liv Ullmann și Roger Moore au anunțat că Marlon Brando a câștigat Oscarul pentru „Nașul”, aplauzele au umplut sala. Totuși, atmosfera s-a schimbat rapid în momentul în care Sacheen Littlefeather, îmbrăcată în haine tradiționale apache, a urcat pe scenă în locul actorului.

„Marlon Brando nu poate accepta acest premiu din cauza tratamentului pe care industria filmului îl aplică poporului amerindian”, a spus Sacheen.

Publicul a rămas înmărmurit. O parte a sălii a aplaudat, dar s-au auzit și huiduieli. Într-un Hollywood care evita subiectele incomode, intervenția tinerei a fost privită ca o provocare. Producătorii galei i-au cerut să nu depășească 60 de secunde, iar mesajul complet al lui Brando — o scrisoare de opt pagini — a fost cenzurat.

În zilele următoare, mass-media a explodat. Unele publicații l-au acuzat pe Brando de ipocrizie, altele l-au lăudat pentru curajul său. Actorii din breaslă s-au împărțit între susținere și indignare. Unii au considerat gestul un act de demnitate morală, alții o insultă adusă Academiei.

În interviurile acordate ulterior, Brando a explicat clar motivele sale. Era revoltat de imaginea stereotipă și ofensatoare a nativilor americani în filmele western și de tratamentul abuziv al acestora în societate. În același timp, a dorit să atragă atenția asupra evenimentelor dramatice din rezervația Wounded Knee, unde activiștii amerindieni protestau chiar în acele zile față de abuzurile guvernului federal.

„Hollywoodul a prezentat indienii ca pe niște barbari timp de zeci de ani. Mi s-a părut imoral să primesc un premiu într-o industrie care încă perpetuează această imagine falsă”, spunea Brando într-o scrisoare deschisă.

Gestul său a adus în prim-plan un subiect ignorat până atunci. Sacheen Littlefeather, care avea să fie marginalizată o perioadă după acel moment, a devenit ulterior o voce importantă în mișcarea pentru drepturile amerindienilor.

La scurt timp după acea seară, Marlon Brando a fost criticat de unii colegi de breaslă, dar și admirat de alții. Clint Eastwood, aflat atunci pe scenă pentru a prezenta un premiu, a ironizat momentul, spunând că îl dedică „tuturor cowboy-ilor care au fost portretizați incorect în filmele western”.

Totuși, alți actori, precum Jane Fonda sau Al Pacino, au apărat poziția lui Brando, afirmând că Hollywoodul are datoria de a se uita în oglindă.

Refuzul Oscarului a fost o raritate absolută în istoria Premiilor Academiei. Înaintea lui, doar scenaristul Dudley Nichols, în 1935, a refuzat trofeul, dar din motive sindicale. Brando, însă, a transformat momentul într-un protest public.