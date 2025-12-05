Economie

Țigări mai scumpe cu 10 la sută în Republica Moldova: Accizele cresc, la fel și sancțiunile

Țigări mai scumpe cu 10 la sută în Republica Moldova: Accizele cresc, la fel și sancțiunile
Țigările se scumpesc din nou în Republica Moldova. De la 1 ianuarie 2026, prețul minim al unui pachet va urca la 46,59 lei, o majorare decisivă care schimbă regulile pentru comercianți și marchează un nou pas în politicile anti-fumat promovate la nivel european și internațional.

Noua valoare, stabilită de Serviciul Fiscal de Stat, vine în contextul creșterii accizelor și alinierii legislației naționale la recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, care încurajează statele să folosească instrumentele fiscale pentru a reduce consumul de tutun.

Țigările și țigările de foi vor avea un preț minim de 46,59 lei pentru un pachet de 20 de bucăți, față de 42,35 lei în 2025. Serviciul Fiscal de Stat a avertizat comercianții că vânzarea produselor din tutun sub prețul stabilit este strict interzisă și va fi sancționată sever. Instituția anunță intensificarea controalelor în 2026, odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi.

Amenzi dure pentru nerespectarea prețului minim

Cei care vor continua să comercializeze țigarete la un preț mai mic decât referința legală riscă amenzi cuprinse între 30% și 50% din valoarea stocului găsit. Calculul sancțiunilor se face raportat la prețul minim stabilit de stat, ceea ce înseamnă că o abatere aparent minoră poate aduce pierderi considerabile pentru întreprinderi.

Noua sumă de 46,59 lei rezultă din formula prevăzută în Codul fiscal: acciza minimă de 1.595 de lei pentru 1.000 de țigarete, înmulțită cu un coeficient de 1,46 și raportată la numărul de țigarete dintr-un pachet. Creșterea accizei este elementul-cheie care a determinat ajustarea prețului minim pentru anul 2026.

OMS: Taxele mai mari scad consumul de tutun

Autoritățile atrag atenția că peste 30% dintre adulții moldoveni fumează, iar peste un sfert o fac zilnic. Fenomenul este tot mai prezent și în rândul adolescenților.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, creșterea prețurilor este cea mai eficientă metodă de reducere a consumului de tutun la nivel global. OMS amintește că fumatul provoacă anual peste 8 milioane de decese, dintre care un milion sunt nefumători afectați de fumul pasiv. Statele care au majorat consistent taxele la produsele din tutun au înregistrat scăderi semnificative ale consumului, în special în rândul tinerilor.

