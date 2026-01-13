Fondurile de pensii private ating un maxim istoric. Ce se schimbă din 2026

Din cuprinsul articolului Un an bun pentru românii care au pensii private

Cele șapte fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) au înregistrat în 2025 un randament mediu de 19,2%, cel mai ridicat din aproape 18 ani de funcționare, iar activele administrate pentru români au ajuns la 201,6 miliarde de lei (39,5 miliarde de euro), un maxim istoric, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024, anunță Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

„Cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) au obţinut în 2025 un randament mediu de 19,2%, cel mai bun rezultat anual din istoria de aproape 18 ani a sistemului”, potrivit calculelor APAPR prezentate pe pilonul2.ro.

Activele nete ale fondurilor de pensii, adică sumele gestionate în beneficiul românilor, au atins 201,6 miliarde de lei (39,5 miliarde de euro) la finalul anului 2025. Aceasta reprezintă un nivel record pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024.

„Rezultatele record din 2025 au venit pe fondul creşterii robuste a valorii companiilor listate la Bursa de Valori de la Bucureşti (unde fondurile din Pilonul 2 investesc circa un sfert din banii administraţi), precum şi a îmbunătăţirii cotaţiilor titlurilor de stat româneşti (unde Pilonul 2 investeşte aproape două treimi din bani)”, arată reprezentanții asociației.

Asociaţia subliniază că această creştere semnificativă a activelor nete demonstrează stabilitatea şi atractivitatea sistemului financiar românesc.

„Aceste evoluţii reflectă încrederea piețelor şi investitorilor în potenţialul economic şi financiar al României pe termen lung”, arată asociaţia.

Milioane de români sunt înscriși la Pilonul 2

Pilonul 2 de pensii private reunește 8,4 milioane de români, majoritatea populației active. Aproximativ 4,6 milioane dintre aceștia contribuie constant cu 4,75% din venitul brut, parte a contribuției sociale CAS de 25%. Fondurile Pilonului 2 reprezintă al doilea cel mai valoros activ financiar al românilor, după depozitele bancare, și constituie singura formă sigură de economisire pe termen lung pentru cei cu venituri mici.

La finalul anului 2025, activele acumulate echivalau cu 10,5% din Produsul Intern Brut al țării. Majoritatea banilor din Pilonul 2, aproximativ 94%, sunt investiți în România, ceea ce face din aceste fonduri cei mai importanți investitori instituționali autohtoni. Astfel, Pilonul 2 contribuie semnificativ la finanțarea datoriei publice, la accesul companiilor românești la capital și la susținerea creșterii economice și a locurilor de muncă.

Pensii private 2026. Sume de șapte ori mai mari decât în urmă cu 10 ani

Din activele nete totale de 201,6 miliarde de lei, peste o treime provine din câștigul obținut prin investiții, adică aproximativ 75,4 miliarde de lei. De la înființare și până în prezent, fondurile Pilonului 2 au înregistrat un randament mediu anual de 8,3%, mult peste rata medie anuală a inflației de 4,7% pe aceeași perioadă.

Un român cu salariul mediu care a contribuit constant la Pilonul 2 are în prezent în cont aproximativ 55.662 de lei, suma fiind aproape șapte ori mai mare decât acum zece ani. Aproximativ 1,1 milioane de participanți au acumulat în conturi peste 50.000 de lei.

Până în 2025, fondurile Pilonului 2 au efectuat aproximativ 300.000 de plăți către participanți și moștenitori, în valoare totală de 5,9 miliarde de lei. Doar în 2025, s-au plătit 2,65 miliarde de lei către 88.000 de beneficiari, mai mult decât dublu față de anul precedent. Plățile se realizează la pensionarea pentru limită de vârstă, la pensionarea pentru invaliditate sau în cazul decesului participantului, sumele fiind transferate către moștenitorii legali sau testamentari.

La sfârșitul anului 2025, peste 1,5 milioane de participanți aveau cont online la administrator, pentru a-și verifica banii și istoricul contribuțiilor. În același an, peste 1 milion de români au accesat site-ul pilonul2.ro pentru informații despre fondurile de pensii, deschiderea de conturi online sau consultarea detaliilor privind sistemul de pensii private.