Tranzacție majoră pe piața pensiilor private din Pilonul 2. ASF și-a dat acordul

Tranzacția prin care Grupul Banca Transilvania achiziționează BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA a primit undă verde din partea Autorității de Supraveghere Financiară. Decizia marchează un moment important pentru piața pensiilor private, în condițiile în care sectorul continuă procesul de consolidare și atrage investitori cu strategii pe termen lung: „Prin această tranzacţie, sistemul de pensii private din România marchează o etapă de referinţă: apariţia, după 17 ani de la înfiinţarea sistemului, a primului administrator cu capital românesc al unui fond de pensii Pilon II”, anunță vicepreședintele ASF, Dan Armeanu.

Consiliul ASF a validat achiziția în ședința din 12 noiembrie 2025, după parcurgerea tuturor etapelor legale prevăzute în legislația fondurilor de pensii private. „Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în şedinţa din data de 12 noiembrie 2025, achiziţia BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA de către Grupul Banca Transilvania, în urma finalizării tuturor etapelor legale, conform legislaţiei aplicabile sistemului de pensii private”, anunţă ASF.

Odată cu finalizarea tranzacției, Grupul Banca Transilvania devine primul administrator cu capital majoritar românesc al unui fond de pensii administrat privat (Pilon II). Acest pas este considerat un moment de maturizare pentru piața locală, consolidând atractivitatea unui sector esențial pentru economia națională.

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a evidențiat caracterul solid al pieței pensiilor private din România, aflată într-o etapă de stabilizare și consolidare.

„Rolul ASF este de a asigura ca aceste procese de transformare să se desfăşoare cu deplină respectare a principiilor de prudenţă, transparenţă şi protecţie a intereselor participanţilor. Aprobarea acestei achiziţii se înscrie în cadrul unei pieţe solide, bine reglementate, care atrage investitori cu viziune pe termen lung şi contribuie la dezvoltarea sustenabilă a economiei”, a declarat Alexandru Petrescu.

Vicepreședintele ASF, Dan Armeanu, responsabil pentru sectorul pensiilor private, a subliniat importanța tranzacției în evoluția sistemului:

„Această evoluţie confirmă interesul crescut pentru piaţa locală şi capacitatea sectorului de a genera încredere, stabilitate şi perspective de creştere. ASF va continua să vegheze la funcţionarea echilibrată şi sigură a sistemului, în beneficiul celor peste 8,4 milioane de participanţi”, a declarat Dan Armeanu.

ASF subliniază că își menține angajamentul pentru protejarea participanților din Pilonul II și Pilonul III, în condițiile în care sistemul gestionează active care se apropie de 180 de miliarde de lei la finalul primului semestru din 2025. Instituția punctează că sectorul rămâne o componentă fundamentală pentru arhitectura de protecție socială și financiară a României.