Economie

Tranzacție majoră pe piața pensiilor private din Pilonul 2. ASF și-a dat acordul

Comentează știrea
Tranzacție majoră pe piața pensiilor private din Pilonul 2. ASF și-a dat acordulBanca Transilvania. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Tranzacția prin care Grupul Banca Transilvania achiziționează BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA a primit undă verde din partea Autorității de Supraveghere Financiară. Decizia marchează un moment important pentru piața pensiilor private, în condițiile în care sectorul continuă procesul de consolidare și atrage investitori cu strategii pe termen lung: „Prin această tranzacţie, sistemul de pensii private din România marchează o etapă de referinţă: apariţia, după 17 ani de la înfiinţarea sistemului, a primului administrator cu capital românesc al unui fond de pensii Pilon II”, anunță vicepreședintele ASF, Dan Armeanu.

ASF a aprobat tranzacția BT- BRD Pensii 

Consiliul ASF a validat achiziția în ședința din 12 noiembrie 2025, după parcurgerea tuturor etapelor legale prevăzute în legislația fondurilor de pensii private. „Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în şedinţa din data de 12 noiembrie 2025, achiziţia BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA de către Grupul Banca Transilvania, în urma finalizării tuturor etapelor legale, conform legislaţiei aplicabile sistemului de pensii private”, anunţă ASF.

Odată cu finalizarea tranzacției, Grupul Banca Transilvania devine primul administrator cu capital majoritar românesc al unui fond de pensii administrat privat (Pilon II). Acest pas este considerat un moment de maturizare pentru piața locală, consolidând atractivitatea unui sector esențial pentru economia națională.

brd

BRD. Sursa foto Facebook

Ce anunță președintele ASF 

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a evidențiat caracterul solid al pieței pensiilor private din România, aflată într-o etapă de stabilizare și consolidare.

Bolojan: Plătim azi efectele unor decizii greșite din anii trecuți
Bolojan: Plătim azi efectele unor decizii greșite din anii trecuți
Nixon Duduianu, o adevărată „binecuvântare” pentru deținuți. Interlopul avea grijă de cei din preajma sa
Nixon Duduianu, o adevărată „binecuvântare” pentru deținuți. Interlopul avea grijă de cei din preajma sa

„Rolul ASF este de a asigura ca aceste procese de transformare să se desfăşoare cu deplină respectare a principiilor de prudenţă, transparenţă şi protecţie a intereselor participanţilor. Aprobarea acestei achiziţii se înscrie în cadrul unei pieţe solide, bine reglementate, care atrage investitori cu viziune pe termen lung şi contribuie la dezvoltarea sustenabilă a economiei”, a declarat Alexandru Petrescu.

Vicepreședintele ASF, Dan Armeanu, responsabil pentru sectorul pensiilor private, a subliniat importanța tranzacției în evoluția sistemului:

„Această evoluţie confirmă interesul crescut pentru piaţa locală şi capacitatea sectorului de a genera încredere, stabilitate şi perspective de creştere. ASF va continua să vegheze la funcţionarea echilibrată şi sigură a sistemului, în beneficiul celor peste 8,4 milioane de participanţi”, a declarat Dan Armeanu.

Un sector strategic, cu active de aproape 180 de miliarde de lei

ASF subliniază că își menține angajamentul pentru protejarea participanților din Pilonul II și Pilonul III, în condițiile în care sistemul gestionează active care se apropie de 180 de miliarde de lei la finalul primului semestru din 2025. Instituția punctează că sectorul rămâne o componentă fundamentală pentru arhitectura de protecție socială și financiară a României.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:34 - Pâinea care ajută în lupta cu colesterolul
23:21 - Tranzacție majoră pe piața pensiilor private din Pilonul 2. ASF și-a dat acordul
23:16 - Viorica Dăncilă, o nouă vizită în China. Cum s-a lăsat fotografiată
23:11 - Ciprian Ciucu nu vrea să mai audă de Nicușor Dan în campanie: Nu ne putem face auziţi unii pe alţii
23:06 - Ce poți face la ferestre pentru a avea facturi mai mici și căldură mai multă în casă
22:59 - Bolojan: Plătim azi efectele unor decizii greșite din anii trecuți

HAI România!

Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
De toate pentru toți. Hai LIVE cu Turcescu
De toate pentru toți. Hai LIVE cu Turcescu
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei

Proiecte speciale