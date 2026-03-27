Pilonul II de pensii în 2025: 2,73 miliarde lei au ajuns la beneficiari. Ce au ales românii - plata integrală sau eșalonată

Plățile din fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) au ajuns la 2,73 miliarde lei în 2025, fiind distribuite către peste 77.000 de români. Majoritatea beneficiarilor au ales retragerea integrală a sumelor, relatează Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Fondurile de pensii administrate privat din România au înregistrat în 2025 o creștere semnificativă a sumelor plătite către participanți și beneficiari.

Potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), valoarea totală a plăților a ajuns la aproximativ 2,73 miliarde lei, sumă distribuită către 77.503 persoane. Nivelul este mai mult decât dublu comparativ cu anul 2024.

Datele ASF arată că, în 2025, cea mai utilizată opțiune de retragere a fost plata unică. În total, 69% dintre participanți sau beneficiari au ales să își încaseze integral sumele acumulate, în timp ce 31% au optat pentru plăți eșalonate.

În prezent, legislația în vigoare permite două modalități de plată: retragerea integrală a activului personal net sau eșalonarea sumelor în tranșe lunare egale, pe o perioadă de maximum cinci ani.

Autoritățile au stabilit modificări importante ale mecanismului de plată, care urmează să intre în vigoare începând cu 5 ianuarie 2027.

Conform noilor prevederi, participanții vor putea retrage cel mult 30% din suma acumulată într-o singură tranșă, urmând ca restul banilor să fie plătit lunar pe o perioadă de opt ani.

La finalul anului trecut, numărul total al românilor care contribuiau la sistemul de pensii administrate privat a ajuns la 8,46 milioane, în creștere cu 2,06% față de anul anterior.

În funcție de numărul de participanți, primele trei fonduri din sistem sunt FPAP NN, cu aproximativ 25% din total, FPAP AZT Viitorul Tău, cu 20%, și FPAP Metropolitan Life, cu 14%. Împreună, acestea concentrează 59% din totalul participanților.

La finalul lunii decembrie, activele totale ale fondurilor de pensii private au ajuns la 209,03 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creștere de 34% față de anul precedent.

Potrivit ASF, nivelul activelor echivalează cu aproximativ 11% din PIB, consolidând rolul sistemului ca investitor instituțional important în economie.

Valoarea medie a activului unui participant la Pilonul II a ajuns la 24.063 lei la finalul lunii decembrie 2025, în creștere cu 31% față de anul anterior.

Distribuția sumelor rămâne însă inegală. Aproximativ 70% din active sunt concentrate în conturile deținute de 25% dintre participanți. Cel mai mare cont individual înregistrat are o valoare de 3,55 milioane lei, în timp ce cel mai mic cont are 1 leu. De asemenea, 20% dintre participanți dețin active sub pragul de 1.792 lei.

Din totalul sumelor plătite în 2025, 81% au fost asociate deschiderii dreptului la pensie. Alte 7,4% au fost plătite ca urmare a decesului participantului, iar 11,6% au rezultat din cazuri de invaliditate.

În funcție de tipul plății, cele mai mari volume au fost înregistrate în cazul deschiderii dreptului la pensie. În acest segment, au fost efectuate plăți unice în valoare de 1,48 miliarde lei și plăți eșalonate de aproximativ 737 milioane lei.

În situațiile de deces al participantului, plățile au inclus 163 milioane lei sub formă de sume unice și 38 milioane lei prin eșalonare. Pentru cazurile de invaliditate, s-au consemnat aproximativ 245 milioane lei plătiți integral și 71 milioane lei distribuiți eșalonat.

În semestrul I al anului 2025, distribuția plăților pe administratori a arătat ponderi semnificative pentru principalele fonduri din piață.

FPAP NN a cumulat 33% din totalul plăților, FPAP AZT Viitorul Tău a ajuns la 25%, iar FPAP Metropolitan Life a înregistrat 13%, acestea fiind și fondurile cu cei mai mulți participanți din sistem.