Economie Calculul pensiilor private după legea nouă. Diferențe uriașe care afectează milioane de români







Guvernul a aprobat, în ședința de săptămâna trecută, proiectul de lege privind plata pensiilor de la Pilonul II. Conform deciziei Executivului, la începutul perioadei de plată, participanții vor putea retrage 30% din sumă, iar restul banilor vor fi virați în rate lunare, pe o perioadă de opt ani.

Economistul George Moț a adus însă clarificări pe pagina sa de Facebook și a avertizat asupra schimbărilor majore pe care această reglementare le aduce. În opinia sa, dreptul de a decide cum își primește banii ar trebui să rămână la participant, nu la stat.

În prezent, Legea stabilește anumite limite minime pentru valoarea lunară și pentru perioada de plată, însă participantul are ultimul cuvânt. El poate decide singur rata lunară și implicit durata de plată a pensiei private.

„Un client pe care l-am ajutat recent să-și depună dosarul de plată eșalonată, în vederea reducerii impozitului și a CASS la zero, m-a rugat să îi fac o comparație între graficul de plată pe actuala lege și cel pe viitoarea lege”, a explicat economistul George Moț.

Potrivit noului proiect de lege, participantul va pierde acest drept. Statul va decide în locul său valoarea lunară și perioada de plată pentru majoritatea românilor. Singura excepție îi privește pe cei cu pensii foarte mari, de peste 122.976 lei. Aceștia vor putea în continuare să-și stabilească singuri graficul de plată.

Un exemplu concret arată diferența uriașă dintre cele două variante. „La o sumă de 100.000 de lei, conform noii legi, pensionarul ar fi obligat să accepte o rată lunară de 1.281 lei, pe o perioadă de peste șase ani. În schimb, pe legislația actuală, el își poate organiza plata pe mai puțin de trei ani, cu o pensie lunară mai mare, pe care o poate ajusta oricând. Mai mult, din 2028, când nu se va mai aplica CASS, rata lunară poate fi mărită”, a explicat economistul.

George Moț a atras atenția că, prin această schimbare, statul intervine direct în dreptul oamenilor de a-și administra propriile economii.

„Dreptul de a alege ar trebui să rămână al participantului, nu al statului. Statul ar trebui doar să impună limite minime și să ofere stimulente fiscale care să convingă participanții asupra eșalonării pensiei lunare. Statul trebuie să ghideze și să sprijine, nu să impună cu forța”, a încheiat economistul.

Schimbarea recentă făcută de Guvern privind Pilonul II și de pensii îi va afecta pe aproximativ 9,3 milioane de români. Conform noilor reguli, participanții vor putea retrage 30% din economii la vârsta de 65 de ani, iar restul sumei va fi virat în rate până la 73 de ani. Statisticile arată însă că o mare parte a banilor vor fi încasați atunci când viața pensionarilor este deja afectată de diverse probleme de sănătate. Aceasta se explică prin faptul că românii beneficiază, în medie, de doar 3,8 ani de „speranță de viață sănătoasă” după pensionarea la 65 de ani.