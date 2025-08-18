Economie Pensia reală în România începe să scadă dramatic! În 20 ani va ajunge la 1300 lei







Pensia reală scade! Economistul și jurnalistul Iancu Guda atrage atenția, într-o analiză recentă, că singura soluție pentru a salva viitorul pensionarilor din România este consolidarea Pilonului II de pensii private obligatorii. Datele arată că actualul sistem public (Pilon I) este deja în colaps. Fără reforme, pensiile vor ajunge în două decenii la niveluri de subzistență. Un divorț de opinii cu Ionuț Popescu care susținea exact invers.

Astăzi, pensia publică reprezintă în medie 43% din salariul mediu. În zece ani, va coborî la 32%, iar în 20 de ani la doar 25% – echivalentul a circa 1.300 de lei în banii de azi. Practic, sistemul de stat nu va mai putea asigura decât „pensie de foame”. Explicația este simplă: raportul dintre angajați și pensionari se deteriorează continuu. Iar statul acoperă tot mai greu deficitul de pensii.

Conform calculelor lui Guda, fiecare leu virat la Pilonul II aduce o pensie de 2,3 ori mai mare decât un leu lăsat în Pilonul I. Randamentul mediu anual al fondurilor de pensii private a fost în ultimii 18 ani de 2,5 ori peste inflație, în ciuda crizelor economice și politice.

Un avantaj crucial: banii din Pilonul II nu se pierd, ci se moștenesc. În plus, dacă sumele acumulate se retrag gradual după pensionare, ele se dublează între 65 și 75 de ani, iar plățile sunt administrate tot de fonduri private, nu de stat.

România este una dintre puținele cinci țări din lume – alături de SUA, UK, Chile și Irlanda – unde oamenii pot retrage toți banii odată. Experiența arată că această variantă este catastrofală. Majoritatea cheltuie rapid banii, rămân fără resurse și ajung dependenți de pensia publică.

„Câți români știu să dubleze banii într-un deceniu la 65 de ani? Aproape nimeni. Mulți i-ar cheltui repede sau i-ar pune în depozite bancare – ambele variante înseamnă sinucidere financiară”, avertizează Guda.

Activele Pilonului II reprezintă doar 8,3% din PIB, de zece ori mai puțin decât media OECD. Sistemul este tânăr – doar 18 ani vechime, față de peste 35 în alte state. Are nevoie urgentă de consolidare prin creșterea cotei de contribuție.

Concluzia lui Iancu Guda este că reforma reală a sistemului de pensii nu înseamnă majorări populiste și temporare, ci întărirea Pilonului II. Retragerea graduală a banilor, creșterea contribuției și protejarea fondurilor private sunt singurele soluții pentru ca viitorii pensionari să nu fie condamnați la sărăcie.

În loc de manipulări și fake news, spune Guda, este nevoie de educație financiară și de politici responsabile: „Nu se pierde nimic, nu se confiscă nimic. Totul ține de cum alegem să ne asigurăm viitorul.”