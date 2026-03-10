Proiectul de buget pe 2026, făcut public. Cum vor fi împărțiți banii

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de buget pe 2026, prezentând o creștere a veniturilor și a cheltuielilor, precum și o strategie orientată spre investiții și sprijinirea comunităților locale. Deficitul bugetar este estimat la 6,2% din PIB, respectiv 127,7 miliarde lei, fiind proiectat să scadă la 5,1% în 2027. Produsul Intern Brut este estimat la 2.045 miliarde lei în 2026 și la 2.182 miliarde lei în 2027.

Veniturile totale cresc la 36% din PIB, față de 34,7% în 2025, reflectând atât măsurile de consolidare fiscală, cât și o mai bună colectare a acestora. Veniturile curente se ridică la 636,3 miliarde lei, reprezentând 31,1% din PIB.

Cheltuielile totale ale bugetului general consolidat cresc cu 55,5 miliarde lei, ajungând la 864,3 miliarde lei. Principala creștere se înregistrează la investiții și fonduri europene. Cheltuielile cu dobânzile cresc cu 10,3 miliarde lei, ajungând la 60,8 miliarde lei, reprezentând aproximativ 3% din PIB.

Fonduri importante pentru programe sociale:

1,7 miliarde lei pentru sprijinirea vârstnicilor (pachetul de solidaritate);

1,53 miliarde lei pentru programul „Masă sănătoasă” în școli;

15,48 miliarde lei pentru serviciile sociale pentru copii și persoane cu dizabilități, inclusiv asistenți personali și indemnizații lunare;

sprijin pentru infrastructura de drumuri județene și comunale;

programe pentru protecția mediului și dezvoltarea comunităților locale.

De asemenea, sunt prevăzute fonduri pentru compensarea costurilor la energie: 1,75 miliarde lei pentru Ministerul Muncii și 2 miliarde lei pentru Ministerul Energiei.

Conform ministrului Finanţelor Alrexandru Nazare, este un buget al responsabilitãţii şi al dezvoltãrii. „Bugetul pentru 2026 este un buget al responsabilitãţii şi al dezvoltãrii şi reflectã angajamentul Guvernului pentru menţinerea echilibrului între consolidarea fiscalã şi susţinerea investiţiilor, astfel încât ajustarea deficitului bugetar sã se realizeze gradual, fãrã a afecta potenţialul de creştere al economiei. Prin acest buget urmãrim utilizarea responsabilã a banilor publici şi continuarea proiectelor care contribuie la modernizarea economiei şi la creşterea calitãţii vieţii românilor”, arată Nazare

Potrivit acestuia, alocarea resurselor către proiecte care stimulează creșterea economică, întărirea disciplinei financiare și sporirea transparenței în gestionarea banilor publici vor susține o politică fiscală responsabilă și predictibilă, în acord cu angajamentele asumate la nivel european și cu obiectivul reducerii treptate a deficitului bugetar.

Bugetul promovează investițiile productive și mediul de afaceri prin:

deductibilități pentru profitul reinvestit;

mecanisme de finanțare prin capital de stat și credite fiscale;

stimularea inovării și atragerea capitalului uman din diaspora.

Guvernul alocă 86,4 miliarde lei pentru dezvoltarea comunităților și autorităților locale, față de 79 miliarde lei în 2025. Din TVA, 27,7 miliarde lei merg către finanțarea bugetelor locale:

4,5 miliarde lei pentru județe;

17,6 miliarde lei pentru comune, orașe, municipii și sectoarele Bucureștiului;

880 milioane lei pentru drumuri județene și comunale;

3,8 miliarde lei pentru echilibrarea bugetelor locale

915,6 milioane lei pentru învățământul privat și confesional acreditat fără taxe.

Distribuirea impozitului pe venit către autoritățile locale se realizează astfel: 15% pentru județe, 63% pentru municipii, orașe și comune, 14% pentru fondul național de echilibrare, 6% la dispoziția consiliilor județene și 2% pentru instituții culturale.

Volumul total al investițiilor ajunge la 163,8 miliarde lei, cu 25,6 miliarde lei mai mult decât în 2025, ceea ce ridică ponderea acestora la peste 8% din PIB. Majoritatea investițiilor provin din fonduri europene, care depășesc 110 miliarde lei. Bugetul include:

Fonduri externe nerambursabile post-aderare: 51,3 mld. lei (+42% față de 2025);

PNRR – granturi: 41,4 mld. lei (+43%);

PNRR – împrumuturi: 12,0 mld. lei;

SAFE – împrumuturi: peste 6 mld. lei avansuri pentru autostrada Moldovei și echipamente militare;

Programe cu finanțare rambursabilă: 2,4 mld. lei (+40%);

Programe naționale de finanțare (inclusiv apărare): 50 mld. lei

PNRR rămâne o componentă vitală, România având de atras încă peste 10 miliarde euro, iar proiectele importante, precum Autostrada Moldovei și investițiile în energie, sănătate și mobilitate urbană, trebuie finalizate până în august 2026.

Legea bugetului 2026 introduce un cadru modern de flexibilitate bugetară, permițând realocări rapide între proiecte UE, PNRR și Fondul pentru modernizare. Fondurile europene nerambursabile sunt protejate, iar execuția bugetară va fi monitorizată în timp real, asigurând continuitatea proiectelor strategice și accelerarea investițiilor publice.