Bugetul pentru 2026 ajunge în Parlament. Dăianu: Există un consens politic asupra direcției

Proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 ar urma să ajungă în Parlament și să fie adoptat după o perioadă îndelungată de negocieri în interiorul coaliției de guvernare. Potrivit președintelui Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, discuțiile dintre partide au fost tensionate, însă există totuși un acord general asupra direcției în care ar trebui să se îndrepte politica bugetară.

Economistul susține că disputele din spațiul public au lăsat impresia unor neînțelegeri majore, dar în realitate majoritatea actorilor politici ar împărtăși aceleași obiective privind consolidarea fiscală. În opinia sa, adoptarea bugetului va pune capăt unei perioade de incertitudine care a durat luni de zile.

Dăianu a explicat că procesul de elaborare a bugetului a fost complicat nu doar de diferențele dintre partidele din coaliție, ci și de presiunile venite din partea altor centre de influență. În astfel de perioade, diferite grupuri încearcă să își impună prioritățile sau să obțină resurse suplimentare, ceea ce face negocierile mai dificile.

Un alt punct sensibil în discuțiile privind bugetul a fost relația dintre administrația centrală și autoritățile locale. Potrivit președintelui Consiliului Fiscal, divergențele dintre reprezentanții guvernului și primari apar frecvent atunci când se stabilesc alocările bugetare.

În anii 2025 și 2026 aceste tensiuni au fost și mai pronunțate, deoarece statul încearcă să reducă deficitul bugetar, iar acest proces presupune ajustări financiare semnificative.

România a înregistrat la finalul anului 2024 un deficit bugetar de peste 9% din produsul intern brut, calculat conform metodologiei europene. Reducerea acestui dezechilibru reprezintă una dintre principalele provocări pentru autorități, iar corecțiile realizate până acum au avut loc în special în a doua parte a anului 2025.

Dăianu afirmă că rezultatele obținute anul trecut indică o îmbunătățire a situației fiscale, iar dacă execuția bugetară nu va fi afectată de factori externi, deficitul ar putea scădea și mai mult în 2026. În estimările sale, România ar putea încheia anul cu un deficit în jurul valorii de 7,25% din PIB, nivel care ar reprezenta un progres semnificativ față de anii precedenți.

Totuși, evoluția economiei nu depinde doar de deciziile interne. Președintele Consiliului Fiscal avertizează că evenimentele geopolitice pot schimba rapid contextul economic global. În mod special, conflictul din Orientul Mijlociu este considerat un factor de risc major pentru stabilitatea piețelor energetice.

Creșterea tensiunilor din această regiune poate duce la scumpirea petrolului și a gazelor, ceea ce ar avea efecte în lanț asupra economiilor europene. Un șoc energetic puternic ar putea obliga guvernele să intervină pentru a proteja consumatorii, ceea ce ar pune presiune suplimentară asupra bugetelor naționale.

Dăianu a amintit că o situație similară s-a produs în 2022, când turbulențele de pe piața energiei au determinat statele europene să adopte măsuri de sprijin pentru populație și companii. Într-un scenariu în care conflictul din Orientul Mijlociu s-ar prelungi, piețele ar putea deveni extrem de volatile, iar efectele s-ar reflecta direct în finanțele publice.

În același timp, economiile occidentale urmăresc cu atenție evoluțiile internaționale pentru a evita perturbări majore ale creșterii economice. Potrivit lui Dăianu, nici marile economii globale nu au interesul ca situația să escaladeze într-un mod care ar destabiliza economia mondială.

Pe lângă riscurile externe, stabilitatea politică internă rămâne un element important pentru încrederea investitorilor. Agențiile de rating și marile fonduri de investiții analizează constant situația politică din România, deoarece aceasta poate influența capacitatea statului de a continua reformele fiscale.

În discuțiile cu reprezentanți ai mediului financiar, o întrebare frecventă se referă la soliditatea actualei coaliții de guvernare și la perspectivele acesteia. Potrivit președintelui Consiliului Fiscal, eventuale tensiuni politice majore ar putea afecta percepția investitorilor asupra economiei românești.

Din acest motiv, el consideră că menținerea stabilității politice este importantă pentru continuarea procesului de ajustare bugetară. Consolidarea fiscală presupune măsuri dificile și de durată, iar implementarea lor necesită o anumită coerență la nivel guvernamental.

În același timp, aceste ajustări sunt resimțite direct de populație. Reducerea deficitului bugetar implică limitarea cheltuielilor sau adoptarea unor măsuri fiscale, iar efectele lor pot genera nemulțumiri în rândul cetățenilor. Potrivit lui Dăianu, procesul de echilibrare a finanțelor publice presupune inevitabil costuri sociale, chiar dacă obiectivul final este stabilizarea economiei pe termen lung.