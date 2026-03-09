Politica

Propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului, respinsă de PSD. Grindeanu: Nu ne răzgândim

Propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului, respinsă de PSD. Grindeanu: Nu ne răzgândim
Social-democraţii nu o vor vota în Parlament pe Roxana Rizoiu, propunereaUSR pentru funcţia de Avocat al Poporului, afirmă preşedintele PSD, Sorin Grindeanu. Liderul politic a declarat că le-a cerut celor din USR să vină cu o altă variantă pentru această poziție importantă.

Liderul PSD, clarificări legate de propunerea USR

Sorin Grindeanu a explicat că PSD nu se va răzgândi în acest sens.

„Nu. Am spus şi nu ne răzgândim. USR poate să vină cu altă propunere, care să nu aibă pensie specială”, a arătat liderul politic.

El a arătat că, deși USR a susținut timp de zece ani eliminarea pensiilor speciale.

AUR rămâne primul partid în intenția de vot, dar scade sub 40%. Ce se întâmplă cu PSD, PNl și USR. Sondaj INSCOP
Justin Bieber, un nou scandal cu paparazzi. A aruncat cu sticla în ei
„Eu înţeleg că, timp de zece ani, unii în România au susţinut lucrurile acestea, dar când e să le şi aplice, se mai împiedică. (…)Atunci să propună oameni care nu au pensii speciale în acest funcţii. Mă gândesc că se găseşte vreunul la USR care să nu aibă pensie specială şi care să aibă studiile şi să îndeplinească criteriile. Asta le-am cerut, să schimbe propunerea. Să nu fie cineva deţinător de pensie specială. Dacă îndeplinesc această cerinţă vom vota, dacă nu, nu”, a precizat Grindeanu.

El a subliniat că, în cazul în care USR respectă această solicitare, PSD va susţine propunerea, iar dacă nu, votul social-democraţilor nu va fi acordat.

Roxana Rizoiu

Roxana Rizoiu. Sursă foto: Facebook

Votul decisiv are loc pe 10 martie

Parlamentul urmează să voteze pe 10 martie numirea noului Avocat al Poporului, precum și componența actualizată a CNCD și a Curții de Conturi, însă aceste decizii au stârnit tensiuni în coaliție.

Rizoiu, fost agent guvernamental al României la CEDO și formator la INM, i-ar fi acordat, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, un împrumut de 120.000 de lei lui Nicușor Dan la alegerile din 2025.

Avocatul Poporului, funcția care a stârnit tensiuni în coaliție

Roxana Rizoiu este propusă pentru un mandat de cinci ani, după ce mandatul Renatei Weber, susținută de PSD și ALDE, a expirat acum mai bine de un an, iar aceasta ocupă funcția interimar.

Șefia Curții de Conturi revine PSD, care trebuie să desemneze un candidat pentru continuarea mandatului lui Mihai Busuioc.

Pe lista de numiri se regăsesc și șase posturi în Colegiul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, inclusiv funcția de președinte al Consiliului. Conform legii, cel puțin două treimi dintre membrii Colegiului trebuie să aibă studii juridice. Au fost depuse 19 candidaturi, însă doar propunerile susținute de partide vor beneficia de votul majorității politice.

2
1
1 comentarii

  1. Gixi spune:
    9 martie 2026 la 15:49

    Așa mă gândeam și eu: nu vă răzgândiți, rămâneți jogodii....

