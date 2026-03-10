România a obținut 4,7 miliarde de euro din prima emisiune de euro-obligațiuni, la dobânzi mai mici decât în 2025. Interesul investitorilor, de trei ori mai mare

România începe anul 2026 cu o poziție financiară stabilă, iar o parte importantă din necesarul de finanțare a fost deja acoperită. „O veste bună pentru România, într-un context extern tot mai tensionat. România reuşeşte să se împrumute mai ieftin - mai puțină presiune pe finanțare”, a scris ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia, prima emisiune de euroobligațiuni realizată în acest an a atras un interes ridicat din partea investitorilor internaționali.

La finalul lunii februarie, statul român a obținut 4,7 miliarde de euro de pe piețele financiare externe, în cadrul primei emisiuni de euroobligațiuni din 2026. Operațiunea a avut loc cu două zile înainte ca tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu să determine creșterea costurilor de finanțare la nivel global.

Ministrul Finanțelor a arătat că interesul investitorilor pentru această emisiune a fost considerabil, depășind semnificativ suma pe care statul a intenționat să o atragă.

„Interesul investitorilor a fost de peste trei ori mai mare decât suma pe care statul a dorit să o împrumute, ceea ce ne-a permis să obținem costuri mai mici decât la emisiunile similare din 2025. De exemplu: la începutul lui 2025, România se împrumuta în euro la 5,29% pentru 5 ani; în 2026, pentru o maturitate mai lungă, de 7 ani, randamentul a scăzut la 4,64%.

Și în dolari costurile de finanțare s-au redus semnificativ: de la 7,55% pentru 12 ani în 2025 la 5,75% pentru 10 ani în emisiunea din acest an. Practic, România a reușit să își reducă rapid costurile de împrumut, într-un context internațional care între timp a devenit mult mai tensionat.

Cererea foarte mare din partea investitorilor și dobânzile mai mici ne permit să acoperim deja aproape jumătate din necesarul de finanțare externă pentru 2026, în condiții mult mai bune pentru România. Începem astfel anul dintr-o poziție financiară solidă, cu o parte semnificativă a finanțării pentru 2026 deja asigurată”, a subliniat ministrul Finanțelor, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Pentru acest an, autoritățile au estimat un necesar total de finanțare cuprins între 265 și 275 de miliarde de lei. Această sumă ar urma să acopere atât deficitul bugetar prognozat, cât și refinanțarea datoriei publice ajunse la scadență.

Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat la finalul lunii ianuarie, deficitul bugetar este estimat între 6% și 6,4% din PIB. În ceea ce privește sursele de finanțare, statul ar urma să atragă aproximativ 160–170 de miliarde de lei de pe piața internă și circa 21 de miliarde de euro de pe piețele externe.

Ministerul Finanțelor a precizat că sumele planificate pentru piața externă ar urma să fie obținute în principal prin emisiuni de euroobligațiuni în valoare totală de aproximativ 10 miliarde de euro. Restul finanțării este estimat să provină din împrumuturi realizate prin programele PNRR și SAFE, din credite acordate de instituții financiare internaționale, dar și din plasamente private.

În cursul anului 2026, România va avea de rambursat și euroobligațiuni ajunse la maturitate în valoare totală de aproximativ 3,25 miliarde de euro.

Conform datelor prezentate de Ministerul Finanțelor, prima scadență este programată pentru 26 februarie, când trebuie rambursate 750 de milioane de euro. Alte două scadențe importante sunt prevăzute pentru 27 septembrie, în valoare de 1,56 miliarde de euro, și pentru 8 decembrie, când ajung la maturitate obligațiuni în valoare de 940 de milioane de euro.