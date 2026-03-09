Benzinăriile ar limita vânzarea motorinei. Guvernul a convoacat petroliștii la discuții de urgență. Video

Republica Moldova. Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar și informațiile privind posibile restricții la vânzarea motorinei în unele stații PECO au determinat autoritățile să convoace discuții urgente cu importatorii de produse petroliere. Situația a fost analizată într-o întrevedere dintre prim-ministrul Alexandru Munteanu și reprezentanții companiilor din sectorul petrolier.

În cadrul discuțiilor au fost evaluate evoluțiile de pe piața combustibililor și măsurile necesare pentru menținerea unei aprovizionări stabile a țării, în contextul incertitudinilor provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Este important să lucrăm împreună, statul și operatorii din sectorul privat, pentru a identifica soluții rezonabile, deoarece vorbim despre un sector strategic și despre securitatea energetică a țării. Prioritatea noastră este menținerea aprovizionării stabile cu combustibil pentru cetățeni, economie și toate serviciile esențiale ale statului”, a menționat prim-ministrul.

Potrivit premierului, autoritățile au pus deja în aplicare mecanismele prevăzute pentru gestionarea situațiilor de criză și mențin o coordonare constantă cu instituțiile responsabile.

Executivul colaborează în prezent cu Centrul Național de Management al Crizelor, dar și cu operatorii de pe piața petrolieră, pentru a preveni eventuale probleme în aprovizionarea cu combustibil. În paralel, autoritățile urmăresc atent evoluțiile de pe piețele internaționale, unde prețurile la produsele petroliere sunt în creștere atât la nivel global, cât și regional.

La rândul său, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că autoritățile, împreună cu importatorii și distribuitorii de produse petroliere, depun eforturi pentru a asigura cantitățile necesare de combustibil pentru consumul intern.

„În contextul războiului din Orientul Mijlociu, ne asigurăm că volumele disponibile în R. Moldova vor acoperi consumul nostru curent și pe termen mediu pentru a menține toate serviciile critice, serviciile publice și pentru a avea combustibilul necesar pentru cetățeni. Am avut astăzi la Guvern o discuţie cu importatorii şi distribuitorii de produse petroliere, pentru a ne asigura ca aceştia au acces la producătorii din ţările vecine şi pot importa volume suficiente”, a declarat Junghietu.

Totodată, oficialul a subliniat că pe piața energetică se observă o tendință puternică de creștere a prețurilor la combustibili, atât la nivel global, cât și regional.

„Am analizat anumite mecanisme care urmează a fi implementate pentru ca aceste creșteri să fie cât mai treptate și să nu aibă un impact direct, un impact imediat asupra consumatorului în R. Moldova”, a precizat ministrul.

Pe fondul scumpirilor, au apărut și semnale că unele stații PECO ar fi introdus limite la cantitatea de motorină care poate fi cumpărată. Ministrul Energiei a confirmat că aceste cazuri sunt investigate de autorități.

„Atenționez că Inspectoratul pentru supravegherea produselor nealimentare şi protecţia consumatorilor investighează cazurile sesizate în care unele benzinării ar fi limitat cantitatea de combustibil eliberată unei persoane”, a subliniat Junghietu.

Informațiile privind restricțiile au fost semnalate de jurnalistul Constantin Niculae, autorul paginii „Fără Filtre”. Potrivit acestuia, la cel puțin două stații PECO din Republica Moldova, persoanele fizice pot cumpăra motorină în valoare de maximum 250 de lei, iar agenții economici pot alimenta vehiculele cu până la 50 de litri.

În cazul benzinei, deocamdată nu au fost raportate restricții de cumpărare.

Situația apare în contextul în care prețurile la combustibili au crescut semnificativ în ultima perioadă. Potrivit datelor stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), motorina se va scumpi marți cu 72 de bani pe litru, iar benzina cu 28 de bani pe litru.

În prezent, prețul motorinei a ajuns la 23,59 lei pe litru, cu aproximativ 2,87 lei mai mult față de perioada de dinaintea izbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu. Benzina costă 24,82 lei pe litru, fiind cu aproximativ un leu mai scumpă decât în urmă cu puțin peste o săptămână.

Pe fondul tensiunilor geopolitice, Guvernul Republicii Moldova a instituit pe 4 martie stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile.

Autoritățile au explicat că această decizie a fost luată pentru a permite reacții rapide în cazul unor eventuale perturbări ale aprovizionării cu resurse energetice.

Directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a declarat anterior că alimentarea cu produse petroliere și energie electrică nu este în pericol, iar stocurile existente sunt suficiente pentru cel puțin 30 de zile.

Între timp, tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să influențeze piețele energetice globale. Duminică, prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril, pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Investitorii sunt îngrijorați că escaladarea conflictului din Iran și blocarea circulației navelor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz ar putea provoca perturbări majore în livrările globale de petrol, ceea ce ar putea menține presiunea asupra prețurilor la carburanți și în perioada următoare.