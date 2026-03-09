Carburanții se scumpesc accelerat în Republica Moldova. Motorina a crescut cu aproape trei lei în două săptămâni

Republica Moldova. Prețurile la carburanți din Republica Moldova au continuat să crească rapid, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al evoluțiilor volatile de pe piețele internaționale de petrol. În mai puțin de două săptămâni, motorina s-a scumpit cu aproape trei lei pe litru, iar benzina se apropie de pragul de 25 de lei.

Potrivit noilor prețuri maxime stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru data de 10 martie, benzina standard va putea fi comercializată la prețul maxim de 24,82 lei pe litru, cu 28 de bani mai mult decât în ziua precedentă. Motorina standard a înregistrat o majorare mai accentuată, ajungând la 23,59 lei pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 72 de bani față de ziua anterioară.

Creșterile vin după mai multe ajustări succesive operate de ANRE în perioada 7–9 martie. În această perioadă, prețul maxim al benzinei a fost stabilit la 24,54 lei/litru, iar al motorinei la 22,87 lei/litru, în urma unor scumpiri de 21 de bani la benzină și 63 de bani la motorină.

Calculând pe baza prețurilor-plafon stabilite zilnic, se constată că, de la începutul tensiunilor din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie, motorina s-a scumpit cu aproximativ 2,9 lei pe litru, iar benzina cu 1,07 lei pe litru.

Reprezentanții ANRE au explicat că evoluțiile de pe piața globală a petrolului influențează direct prețurile carburanților din Republica Moldova. „Acțiunile militare din Golful Persic continuă să genereze un impact major asupra prețurilor la petrol și produselor derivate din acesta. De la începutul conflictului armat din Iran, cotațiile Platts pentru produsele petroliere au înregistrat o creștere accelerată de 161 de dolari/tonă la benzină (+23%) și de 377 de dolari/tonă la motorină (+50%)”, precizează ANRE.

În același timp, cotațiile petrolului Brent au depășit, la 9 martie, nivelul de 116 dolari pe baril, cu 25% mai mult față de perioada anterioară, fiind una dintre cele mai mari creșteri zilnice din ultimii ani. Agenția menționează că aceste majorări sunt influențate de mai mulți factori, printre care perturbarea transportului petrolului prin Strâmtoarea Ormuz, atacurile asupra infrastructurii energetice din regiunea Golfului Persic și incertitudinile privind durata conflictului.

Specialiștii ANRE subliniază că Republica Moldova resimte rapid efectele fluctuațiilor internaționale deoarece depinde integral de importuri.

„Pentru statele care nu dispun de producție proprie de produse petroliere, precum Republica Moldova, aceste evoluții generează o presiune directă asupra prețurilor la carburanți, dat fiind faptul că piața internă este dependentă în proporție de 100% de import”, explică instituția.

ANRE avertizează că prețurile la carburanți vor continua să fie influențate de dinamica internațională a pieței energetice.

„Deoarece Republica Moldova nu dispune de producție proprie de produse petroliere, orice fluctuație a prețurilor internaționale se resimte imediat în piața locală. Autoritățile vor monitoriza permanent situația și vor lua măsuri pentru a asigura stocuri suficiente și continuitatea aprovizionării”, mai arată instituția.

Pentru a preveni eventualele probleme de aprovizionare, Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie. Această decizie stabilește reguli stricte pentru gestionarea resurselor energetice, inclusiv limitarea exportului de produse petroliere din Portul Internațional Liber Giurgiulești doar dacă sunt asigurate stocurile interne minime și interzicerea reexportului carburanților importați pentru piața internă.

Noile reglementări impun menținerea unor stocuri minime obligatorii: 8.000 de tone pentru benzină și 25.000 de tone pentru motorină. În paralel, autoritățile vamale au creat coridoare dedicate pentru vămuirea prioritară a importurilor de produse petroliere, pentru a fluidiza aprovizionarea pieței interne și a evita penuria.