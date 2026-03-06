Până la 27.000 de lei la prima angajare. Condițiile în care se acordă banii

Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care modifică Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj și introduce o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei pentru tinerii NEET. Este vorba despre cei care nu sunt angajați și nu urmează studii sau care se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată. Măsura a fost anunțată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Conform comunicatului, noile prevederi adaptează politicile de ocupare la realităţile actuale ale pieţei muncii și răspund unor provocări concrete: șomajul de lungă durată, dificultățile de integrare a tinerilor NEET, lipsa forței de muncă în anumite zone și nevoia de sprijin pentru persoanele aflate în situații vulnerabile.

Tinerii care se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată vor primi un sprijin de 27.000 de lei, acordat pe parcursul a 24 de luni, neimpozabil și condiționat de menținerea locului de muncă. Suma se acordă astfel: 1.000 de lei lunar în primele 12 luni și 1.250 de lei lunar în următoarele 12 luni.

Acest sprijin se adaugă sumei lunare fixe de 2.250 lei pe care angajatorii o primesc pentru fiecare persoană angajată din anumite categorii vulnerabile.

Ordonanța extinde sprijinul pentru angajarea persoanelor vulnerabile, crește pragul de vârstă pentru șomeri de la 45 la 50 de ani și include noi categorii de beneficiari pentru subvenții, precum mamele cu cel puțin trei copii în întreținere și persoanele care au executat pedepse privative de libertate sau alte măsuri neprivative.

Se adaugă și întreprinderile sociale de inserție în categoria angajatorilor de inserție, se clarifică conceptul de “persoană care face parte dintr-un grup vulnerabil” în corelație cu Legea 219/2015 privind economia socială și se permite furnizarea online a serviciilor de mediere, consiliere și formare profesională.

Procedura de evidență a șomerilor este simplificată prin eliminarea obligației de reînnoire periodică a cererilor, iar disciplina financiară este consolidată prin reglementarea recuperării sumelor încasate necuvenit și eficientizarea mecanismelor de reîntregire a bugetului asigurărilor pentru șomaj.

„ Astăzi avem o veste foarte bună de la Ministerul Muncii! Vom putea susţine financiar locurile de muncă pentru tineri! Pentru că o ţară are un viitor mai sigur atunci când tinerii au şansa de a munci şi de a-şi construi viaţa acasă”, a arătat Manole.

Prin această ordonanță, Ministerul Muncii urmărește integrarea pe piața muncii a persoanelor aflate în dificultate, sprijinirea angajatorilor și consolidarea coeziunii sociale, în acord cu obiectivele naționale și europene privind ocuparea și incluziunea socială.