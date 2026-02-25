Amsamblul Brâncuși de la Târgiu Jiu, deteriorat. Autoritățile ar fi ascuns incidentul

O bucată dintr-o bancă de piatră a Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” din Târgu Jiu s-a desprins pe 16 februarie 2026, iar incidentul a fost ținut secret timp de mai multe zile de autoritățile locale, generând critici severe la adresa Primăriei și a conducerii Centrului Brâncuși, a anunțat Iani Gârbaciu, subprefectul județului Gorj pe Facebook.

Subprefectul județului Gorj a atras atenția că nici Ministerul Culturii, nici Institutul Național al Patrimoniului, Poliția sau Comitetul UNESCO nu au fost informate imediat, deși legislația impune notificarea instituțiilor competente pentru orice incident care afectează patrimoniul UNESCO.

Gârbaciu a declarat că bucata desprinsă, de aproximativ 15 cm, nu a fost securizată conform protocoalelor dedicate monumentelor de patrimoniu mondial. În schimb, aceasta a fost depozitată într-un magazin de suveniruri din Parcul Central, ca și cum ar fi fost o piatră obișnuită. „Ce specialiști? O rezolvăm noi, șmecherește!”, a criticat subprefectul modul de gestionare al situației.

Subprefectul a subliniat că, pe 19 februarie, ministrul Culturii s-a aflat la Târgu Jiu cu ocazia Zilei Brâncuși fără să fie informat despre incident. Gârbaciu îl nominalizează direct pe primarul Marcel Romanescu și pe viceprimarul Adrian-Marcel Tudor-Drăghici, susținând că aceștia știau despre situație „din primul moment” și au ales să nu declanșeze procedurile legale.

„În loc să protejeze patrimoniul, autoritățile au ales să ascundă incidentul, tratând o problemă de importanță mondială cu iresponsabilitate administrativă și morală”, a precizat acesta.

Gârbaciu a criticat faptul că viceprimarul Tudor-Drăghici a participat la Paris și Londra, în cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, vorbind despre responsabilitatea față de patrimoniu, în timp ce, la Târgu Jiu, o parte din Ansamblu era depozitată într-un magazin de suveniruri și incidentul era ascuns publicului.

„Ansamblul Monumental Calea Eroilor este cea mai valoroasă moștenire a noastră. Trebuie să-l protejăm și să-l transmitem generațiilor viitoare intact, nu rupt sau ignorat”, a mai spus subprefectul.

Gârbaciu a comparat situația actuală cu controversele din trecut legate de tentativa de mutare a Coloanei Infinitului, făcând referire la istoricul de artă Radu Varia, care a susținut mutarea acesteia. Subprefectul a sugerat că atitudinea autorităților locale de astăzi nu diferă esențial de acele abordări, punând în pericol integritatea patrimoniului brâncușian.