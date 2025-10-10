Românii sfidează criza și își cumpără apartamente în alte țări: Cererea e tot mai mare pentru Grecia

Tot mai mulți români aleg să își investească economiile în imobile din Grecia, văzând în această opțiune o combinație între investiție sigură și oportunitate de petrecere a timpului liber într-o zonă turistică. Bogdan Severin, director de vânzări al portalului imobiliar Imopedia, spune că există o cerere tot mai mare pe acest segment.

Prețurile locuințelor de pe litoralul elen nu diferă semnificativ de cele din România, însă factorii care fac diferența sunt climatul plăcut, infrastructura turistică dezvoltată și mediul economic mai stabil.

„Românii sunt deja activi pe piața imobiliară din Grecia și alte state europene, în special ca investitori în proprietăți rezidențiale și de vacanță. Sunt interesați, în special, de achiziția de proprietăți de vacanță și locuințe destinate închirierii. În Grecia de Nord, aproximativ 10% din tranzacțiile imobiliare sunt realizate de investitori români, conaționalii noștri ocupând locul al treilea între cumpărătorii străini de imobile din această zonă, după bulgari și sârbi”, explică Bogdan Severin.

În plus, avantajele fiscale sunt semnificative: dacă în România achiziția unei locuințe este însoțită de TVA de 21%, în Grecia acest impozit este zero, reducând considerabil costul final al proprietății și sporind atractivitatea investiției. Acești factori determină tot mai mulți români să privească piața imobiliară elenă ca pe o alternativă profitabilă și sigură la achizițiile din țară.

„Chiar dacă prețurile au crescut în ultima perioadă, mai ales în zonele turistice și în nordul Greciei, acestea sunt adesea mai competitive decât pentru proprietăți similare de pe litoralul românesc. În plus, randamentele mai bune comparativ cu proprietățile de la noi fac aceste investiții mai atractive”, adaugă el.

Românii care investesc în proprietăți în străinătate își concentrează atenția asupra regiunilor atractive pentru sectorul turistic, cum sunt Halkidiki, Kavala și Salonic.

Totuși, apetitul pentru investiții imobiliare nu se limitează doar la Grecia: din ce în ce mai mulți cumpărători se uită și către piețele din Bulgaria, Albania, Spania sau Italia, în căutarea unor oferte avantajoase și a unor destinații care să le asigure atât confort, cât și potențial de rentabilitate pe termen lung.

În funcție de resursele disponibile, majoritatea românilor alocă pentru astfel de achiziții un buget mediu cuprins între 80.000 și 250.000 de euro, sumă suficientă pentru a cumpăra apartamente, garsoniere sau chiar case de vacanță în locații turistice de interes.

O analiză comparativă a prețurilor evidențiază diferențele dintre piața imobiliară din România și cea din Grecia. Astfel, o garsonieră situată în proximitatea Bucureștiului poate fi achiziționată pentru aproximativ 50.000 de euro, la care se adaugă TVA-ul de 21%.

În schimb, un apartament de două camere pe malul Mării Egee costă în jur de 56.000 de euro, beneficiind de avantajul fiscal al Greciei, unde TVA-ul pentru locuințe este zero. În plus, pentru un buget de 100.000 de euro, românii pot cumpăra în Grecia chiar și o vilă, o investiție care în România ar echivala cu achiziția unui apartament de două camere.

„Este foarte probabil ca această tendință să continue. În cazul Greciei, interesul va rămâne ridicat cel puțin până la sfârșitul anului viitor, perioadă în care se poate cumpăra încă cu TVA 0%. În general, cererea din partea cumpărătorilor străini este puternică, iar investițiile imobiliare străine în Grecia sunt în creștere de mai mulți ani, ceea ce confirmă atractivitatea pieței”, a încheiat el.