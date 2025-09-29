Alertă de călătorie emisă de MAE: Grevă generală de 24 de ore, în Grecia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atenționare de călătorie pentru Grecia, unde miercuri este programată o grevă generală de 24 de ore, desfășurată la nivel național. Aceasta ar putea genera perturbări majore în circulația transportului public, inclusiv în rețelele rutiere, feroviare, maritime și aeriene.

Mai exact, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează că, începând de miercuri, la ora locală 00:01, în Grecia va avea loc o grevă generală cu o durată de 24 de ore, care va perturba diverse sectoare la nivel național.

Potrivit MAE, este de așteptat ca domenii precum sănătatea, educația și serviciile publice să fie printre cele mai afectate. Instituția recomandă cetățenilor români aflați în Grecia, în tranzit sau care intenționează să călătorească în această țară, să fie prudenți și să se informeze din timp asupra eventualelor perturbări.

Pentru informații despre eventualele anulări sau întârzieri ale mijloacelor de transport în comun din data de 1 octombrie, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să consulte orarele actualizate pe site-urile oficiale ale companiilor de transport.

În ceea ce privește transportul aerian, persoanele afectate sunt sfătuite să verifice din timp programul curselor și să rămână în contact cu companiile aeriene și agențiile de turism pentru a primi informații privind eventualele modificări sau anulări ale zborurilor. Iar cetățenii români interesați pot afla informații direct de pe site-urile oficiale ale aeroporturilor.

De asemenea, se estimează că mai multe sectoare vor resimți impactul, în special sănătatea, învățământul și serviciile publice. Pentru asistență consulară, românii pot contacta Ambasada României la Atena la numerele +30 210 672 8875 și +30 210 672 8879, sau Consulatul General al României la Salonic la +30 2310 340 088.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

Cetățenii români aflați în situații dificile sau speciale în Grecia pot contacta Ambasada României din Atena la numărul +306978996222 sau Consulatul General al României din Salonic la +306946049076.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor oficiale mae.ro (secțiunea Sfaturi și alerte de călătorie), atena.mae.ro și salonic.mae.ro pentru informații actualizate.

De asemenea, românii care călătoresc în Grecia pot utiliza aplicația digitală „mAIGreece”, dezvoltată de Ministerul elen al Turismului, disponibilă și în limba română, accesibilă pe site-ul gov.gr/en/upourgeia/upourgeio-tourismou/tourismou/maigreece.