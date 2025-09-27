Semnificația măturilor de la icoana bisericii Sfântului Mihail din Grecia. De ce e bine să aveți un astfel de obiect în casă

Măturile de la icoanele Sfântului Mihail, au o semnificație profundă legat de puterea pe care acesta o are asupra credincioșilor. În anumite mânăstiri din Grecia, sunt câteva zeci de astfel de obiecte mai ales în Mânăstirile dedicate lui.

Astfel de obiecte au fost surprinse de turiștii care au vizitat Biserica Sfântului Arhanghel Mihail din insula Symi. Iar explicațiile au venit de la cei care au fost deja pe acolo și s-au informat cu privire la acest lucru. ”Mănăstirea Panormitis e loc de pelerinaj, dedicat Arhanghelului Mihail, ocrotitor al insulei Symi și al navigatorilor din Dodecaneze.

Se spune că icoana Arhanghelului Mihail este făcătoare de minuni. A reapărut de mai multe ori în același loc după ce a fost mutată. Dacă cineva cere o favoare de la Arhanghel (vindecare, siguranță, protecție etc.), persoana respectivă trebuie să își ia un angajament. Să ofere ceva în schimb, o promisiune.

Dacă nu ține promisiunea, legenda spune că Arhanghelul va „reclama” întârzierea sau nerespectarea acesteia. O tradiție locală (în Dodecaneze) este să se ofere o mătură tradițională (de paie sau trestie) Arhanghelului în semn de promisiune. Se spune că Arhanghelul Mihail „face curățenie” în mănăstire noaptea cu aceste mături. Se aude cum ar mătură locașul cu ele”, a explicat cineva.

”Mătura este simbolul prin care Arhanghelul este invocat să „măture” răul și să alunge forțele întunericului din viața oamenilor”, a mai spus o altă persoană. ”Credincioșii aduc mături și le lasă la icoana făcătoare de minuni a Sfântului Mihail ca jertfă simbolică sau ofrandă de mulțumire.

Tradiția spune că Sfântul Mihail „mătură” necazurile și relele din viața oamenilor. Iar mătura devine un simbol al curățării sufletești și al protecției divine. Este un gest de recunoștință pentru ajutorul primit sau o rugăciune pentru izbăvire dintr-o situație grea. Icoana făcătoare de minuni Icoana din mănăstirea Panormitis este considerată una dintre cele mai puternice din Grecia.

Se spune că Arhanghelul Mihail a făcut numeroase minuni, inclusiv salvări miraculoase ale marinarilor și vindecări. Oamenii vin din toată lumea să se roage aici. Iar în ziua de 8 noiembrie, de sărbătoarea Sfinților Arhangheli, mănăstirea devine loc de pelerinaj intens”, a mai explicat o altă persoană.