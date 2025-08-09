Social Târgoviște, loc de pelerinaj: Sfântul Ierarh Nifon, celebrat cu slujbe și ceremonii speciale







Târgoviște devine loc de pelerinaj. În perioada 10-11 august 2025, orașul Târgoviște va găzdui o serie de ceremonii religioase importante dedicate Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești.

Acesta este primul sfânt canonizat pe pământ românesc și reprezintă ocrotitorul eparhiei locale, a cărei catedrală păstrează cu sfințenie moaștele sale. Evenimentele vor fi conduse de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, alături de alți ierarhi veniți din țară și din străinătate.

Manifestările vor începe duminică, 10 august, la ora 17:00, cu slujba Vecerniei, care se va desfășura pe un podium special amenajat lângă Catedrala din Târgoviște. După aceasta, aproximativ 4.000 de tineri din eparhie vor participa la un pelerinaj prin centrul istoric al orașului.

Traseul va include opriri la Mânăstirea Stelea și la statuia Sfinților Martiri Brâncoveni din fața Primăriei Târgoviște, simboluri importante ale patrimoniului spiritual și istoric local.

În cadrul acestui eveniment, Părintele Mitropolit Nifon va acorda premii elevilor dâmbovițeni care au obținut rezultate remarcabile la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie și la Olimpiada Națională Interdisciplinară „Cultură și spiritualitate românească”, recunoscând și meritele profesorilor lor îndrumători.

Ziua de luni, 11 august, va începe cu slujba Utreniei și Sfânta Liturghie, începând cu ora 7:00, desfășurate tot pe podiumul amenajat lângă catedrală. În această zi, vor fi recompensați și elevii care au excelat la etapa națională a diferitelor olimpiade și concursuri școlare din anul 2024-2025, alături de profesorii care i-au pregătit.

Totodată, vor fi lansate volume recent publicate de Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, care aduc o contribuție valoroasă la cultura și spiritualitatea românească.

Un moment special al sărbătorii îl reprezintă expunerea spre închinare a moaștelor Sfântului Ioan Botezătorul, aduse în premieră la Târgoviște pentru această ocazie, alături de cele ale Sfântului Ierarh Nifon.

Organizatorii invită toți credincioșii să participe la aceste manifestări religioase importante, duminică, 10 august, de la ora 17:00 și luni, 11 august, începând cu ora 7:00, pentru a celebra împreună moștenirea spirituală a Sfântului Ierarh Nifon și valorile creștine care unesc comunitatea.