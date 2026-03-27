România U20, învinsă de Polonia, scor 0-1, în Elite League. Oaspeții au marcat direct din corner

România U20, învinsă de Polonia, scor 0-1, în Elite League. Oaspeții au marcat direct din cornerRomânia U20, învinsă de Polonia. Sursa foto: frf.ro
România U20 a fost învinsă de Polonia U20 cu 0-1 în Elite League, la Târgoviște. Singurul gol a fost marcat în minutul 73, direct din corner, de Norbert Barczak. Următorul meci este programat pe 31 martie cu Elveția U20.

Polonia U20 a învins România U20 după un gol marcat în repriza a doua

Naționala U20 a României a cedat la limită, scor 0-1, în fața reprezentativei similare a Poloniei, într-un meci disputat vineri, 27 martie, de la ora 17:30, pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște. Partida a contat pentru Elite League și a reprezentat ultimul joc disputat pe teren propriu în această stagiune.

Unicul gol al întâlnirii a fost înscris în minutul 73, când Norbert Barczak a punctat direct din corner, stabilind rezultatul final al partidei.

Polonia U20 a marcat cu România U20 direct din corner, în minutul 73

După o primă repriză fără goluri, echilibrul meciului a fost rupt în minutul 73. Execuția lui Norbert Barczak, direct din lovitură de colț, a adus avantajul formației Poloniei U20, care a conservat apoi rezultatul până la final.

Bază de date unică. Primăria Capitalei începe recensământul clădirilor și terenurilor aflate în administrare
Traian Băsescu nu crede în ordonanța privind piața carburanților: Nu se va simți. Prețurile vor continua să crească

România U20, pregătită de selecționerul Adrian Iencsi, a încercat să revină pe tabelă prin modificările efectuate în partea secundă, însă scorul a rămas neschimbat până la fluierul final.

Adrian Iencsi

Formula de start și schimbările efectuate de România U20

România a început meciul cu Codruț Sandu în poartă, având în față o linie formată din Narcis Ilaş, Gabriel Dumitru, Darius Fălcuşan, Emanuel Marincău și Răzvan Creţ. La mijloc au evoluat David Irimia, Luca Banu și Robert Jălade, în timp ce linia ofensivă i-a inclus pe Ianis Tarbă și David Barbu.

Pe parcursul reprizei secunde au fost efectuate modificări. David Irimia a fost înlocuit în minutul 78 de David Păcuraru, iar în minutul 70 au intrat Remus Guţea și Jason Kodor, care i-au înlocuit pe Ianis Tarbă și David Barbu.

Pe banca de rezerve s-au aflat Máté Simon, Alexandru Maxim, Alin Chinteş, Adrian Iancu, Raul Mariţa, Alexandru Irimia, Ianis Vencu, Gabriel Gheorghe și Tudor Neamţiu.

Selecționerul echipei naționale U20 este Adrian Iencsi.

Pentru România U20 urmează un nou meci în cadrul Elite League. Marți, 31 martie, de la ora 13:30, echipa va întâlni Elveția U20, la Vevey, pe stadionul „Copet”.

Dan Andronic, concluzie despre discursurile lui Călin Georgescu: Spune, dar nu spune nimic. Sunt doar frânturi de idei
Punctul comun pe care îl au Liviu Dragnea și Călin Georgescu
Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata a mulți ani

