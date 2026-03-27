România U20, învinsă de Polonia, scor 0-1, în Elite League. Oaspeții au marcat direct din corner

România U20 a fost învinsă de Polonia U20 cu 0-1 în Elite League, la Târgoviște. Singurul gol a fost marcat în minutul 73, direct din corner, de Norbert Barczak. Următorul meci este programat pe 31 martie cu Elveția U20.

Naționala U20 a României a cedat la limită, scor 0-1, în fața reprezentativei similare a Poloniei, într-un meci disputat vineri, 27 martie, de la ora 17:30, pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște. Partida a contat pentru Elite League și a reprezentat ultimul joc disputat pe teren propriu în această stagiune.

Unicul gol al întâlnirii a fost înscris în minutul 73, când Norbert Barczak a punctat direct din corner, stabilind rezultatul final al partidei.

România U20, pregătită de selecționerul Adrian Iencsi, a încercat să revină pe tabelă prin modificările efectuate în partea secundă, însă scorul a rămas neschimbat până la fluierul final.

România a început meciul cu Codruț Sandu în poartă, având în față o linie formată din Narcis Ilaş, Gabriel Dumitru, Darius Fălcuşan, Emanuel Marincău și Răzvan Creţ. La mijloc au evoluat David Irimia, Luca Banu și Robert Jălade, în timp ce linia ofensivă i-a inclus pe Ianis Tarbă și David Barbu.

Pe parcursul reprizei secunde au fost efectuate modificări. David Irimia a fost înlocuit în minutul 78 de David Păcuraru, iar în minutul 70 au intrat Remus Guţea și Jason Kodor, care i-au înlocuit pe Ianis Tarbă și David Barbu.

Pe banca de rezerve s-au aflat Máté Simon, Alexandru Maxim, Alin Chinteş, Adrian Iancu, Raul Mariţa, Alexandru Irimia, Ianis Vencu, Gabriel Gheorghe și Tudor Neamţiu.

Pentru România U20 urmează un nou meci în cadrul Elite League. Marți, 31 martie, de la ora 13:30, echipa va întâlni Elveția U20, la Vevey, pe stadionul „Copet”.