Sport

România U-20 a remizat cu Portugalia U-20, scor 1-1, în Elite League. Germania a spulberat Italia

România U-20 a remizat cu Portugalia U-20, scor 1-1, în Elite League. Germania a spulberat ItaliaFotbal. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Naționala U-20 a României a încheiat la egalitate, scor 1-1, confruntarea jucată, luni, în deplasare, cu reprezentativa similară a Portugaliei în Elite League. Darius Fălcușan a fost omul meciului, după ce a marcat în propria-i poartă în minutul 15, pentru ca tot el să egaleze zece minute mai târziu.

Remiză obținută în Portugalia de naționala României U-20

Un rezultat care aduce o doză de optimism în tabăra „tricolorilor”, spulberați săptămâna trecută de naționala Germaniei, cu un umilitor 0-6. Nemții sunt în formă maximă și au obținut, azi, un alt rezultat de senzație, victorie în fața Italiei cu scorul de 5-0.

Portugalia conduce în clasament, cu un total de 16 puncte (6 jocuri), urmată de Germania, 12 puncte (6 jocuri), Polonia, 6 p (3 j), Cehia, 4 p (5 j), Elveţia, 3 p (3 j), România, 2 p (4 j), Italia, 0 p (3 j).

Echipa lui Adrian Iencsi va juca următoarele meciuri anul viitor, cu Polonia pe teren propriu în data de 27 martie şi cu Elveţia în deplasare pe 31 martie.

Portugalia - România 1-1 (1-1)

Au marcat: Darius Fălcuşan (autogol, 15), respectiv Darius Fălcuşan (25). Evora, Estadio Juventude Sport Clube Elite League U20

Au evoluat echipele:

Portugalia: 12. Jose Ribeiro - 2. Jose Silva (23. Kevin Pinto, 65), 4. Jose Sampaio (5. Tiago Parente, 83), 14. Lucas D'Agrella, 21. Rodrigo Dias (13. Ricardo Ribeiro, 83) - 6. Goncalo Moreira (15. Miguel Nogueira, 65), 18. Rafael Luis (10. Joao Veloso, 75), 19. Mathys De Carvalho (8. Manuel Mendonca, 65) - 17. Olivio Tome (11. Ivan Lima, 65), 7. Rodrigo Ribeiro (căpitan; 16. Goncalo Sousa, 83), 20. Mauro Couto (9. Vivaldo Semedo, 75). Selecţioner: Oceano Cruz. Rezerve neutilizate: Diogo Fernandes - Miguel Alves.

România: 12. Iustin Chirilă - 16. Alin Chinteş, 6. Mario Bărăitaru, 3. Darius Fălcuşan (căpitan), 5. Emanuel Marincău, 14. Filip Oprea - 7. Adrian Caragea (11. David Păcuraru, 78), 8. Luca Banu, 22. Tudor Neamţiu, 19. Remus Guţea - 13. Jason Kodor (9. David Barbu, 89). Selecţioner: Adrian Iencsi. Rezerve neutilizate: 1. Codruţ Sandu, 23. Mate Simon - 2. Ionuţ Cercel, 4. Adrian Iancu, 10. Luca Băsceanu, 15. Raul Mariţa, 17. Raul Rotund, 18. David Paraschiv, 21. Eric Vînău.

Arbitru: Diogo Rosa; arbitri asistenţi: Ricardo Carreira, Andre Botelho; al patrulea oficial: Rui Madeira (toţi din Portugalia) Cartonaşe galbene: Neamţiu (19), Jose Sampaio (21), Semedo (84), Chirilă (85), Bărăitaru (87).

