Casele de tip capsulă, ultima modă pe piața imobiliară. Rezistente la incendii, mai ieftine decât o garsonieră

Piața imobiliară din România se confruntă cu creșteri semnificative de preț, iar pentru mulți tineri sau familii la început de drum, visul de a avea o locuință pare tot mai greu de realizat. Astfel, casele de tip capsulă au devenit o variantă la îndemână pentru cei care au un buget mic. Lucian Lentz, co-fondator View Box Houses, afirmă că românii încep să fie deschiși în a investi într-o astfel de locuință.

Aceste unități compacte sunt aduse direct din China și oferă o alternativă mai accesibilă față de garsonierele clasice. Cea mai mică locuință de tip capsulă, de 12 metri pătrați, pornește de la 23.000 de euro, iar viitorii proprietari se pot muta în mai puțin de două ore.

Casele sunt echipate cu aplicație vocală pentru comunicare și pentru controlul sistemelor de încălzire, care includ încălzire în pardoseală, prin sistem de climatizare, încălzire adiacentă și un sistem instantaneu pentru baie.

„O capsulă de 12 mp, care este cea mai mică, pornește de la 23.000 de euro. Viitorii proprietari o primesc „la cheie”, cu tot ce este în ea. Are aplicație vocală cu care se poate comunica și trei tipuri de încălzire: în pardoseală, prin sistemul de climatizare, prin sistemul de încălzire adiacentă și instantanee pe partea de baie”, a explicat Lucian Lentz, exclusiv pentru EVZ.

Pe lângă unitatea de 12 mp, există modele mai mari, între 18 și 43 de metri pătrați, ceea ce le face potrivite atât pentru o persoană singură, cât și pentru o familie mică. Structura caselor este realizată din oțel galvanizat, iar exteriorul din duraluminiu le conferă rezistență și durabilitate.

În plus, aceste locuințe nu prezintă riscuri în caz de cutremur și sunt ignifuge, ceea ce le transformă într-o opțiune sigură și practică.

„Următoarele dimensiuni sunt 18 mp, 28 mp, 38 mp și 43 mp. Sunt construite pe structură metalică din oțel galvanizat, iar partea exterioară este din duraluminiu. Sunt, din punctul nostru de vedere, cele mai stabile și mai rezistente case care există pe piață în momentul de față. Nu prezintă niciun pericol în caz de cutremur și sunt ignifuge”, a adăugat el.

Transportul se face pe cale maritimă, deoarece capsulele nu încap în containere standard, iar ulterior acestea sunt aduse la destinație prin transport rutier. Procesul de instalare este rapid, ceea ce înseamnă că viitorii proprietari se pot muta imediat, fără costuri suplimentare sau lucrări de amenajare.

„Noi suntem implicați în acest proiect cu o investiție în fabrica din China de vreo 600.000 de euro, de trei ani de zile, dar abia în februarie am reușit să aducem prima casă în România și în Europa. Casele vin din China exact așa cum se văd în poze. În România nu se intervine cu absolut nimic; ele se conectează doar la utilități”, a continuat acesta.

În Coreea, Japonia și China, locuințele de tip capsulă sunt des integrate în proiecte rurale și urbane. Întrebat dacă în următorii ani vor exista în România adevărate cartiere de case tip capsulă, Lucian Lentz a explicat că are mari așteptări în acest sens.

„Noi avem mari speranțe, dar depinde de deschiderea românilor la altceva față de locuințele cu care au fost obișnuiți”, a încheiat el.