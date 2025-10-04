Casele vechi din Transilvania, investiție la modă. Sunt readuse la viațăcu atenție la autenticitate

În ultimii ani, tot mai multe familii lasă în urmă agitația marilor orașe și aleg să se mute la țară. În timp ce unii cumpărători preferă locuințele care le oferă tot confortul de care au nevoie, alții se aventurează să le readucă la viață pe cele vechi. Chiar dacă drumul este unul anevoios și necesită un buget semnificativ, rezultatul este întotdeauna pe placul celor care pun preț pe tradiție și își doresc un cămin aparte. Andra Simuț, o ingineră din județul Sibiu și proprietara Atelierului Transylvanian Crafts, a ales să îi convingă cei care au ales o casă veche că frumusețea acesteia poate dăinui peste ani.

Într-o perioadă în care oamenii preferă locuințe moderne, cu finisaje de lux și dotări sofisticate, casele vechi și autentice încep să prezinte interes pentru mulți cumpărători.

„Trăim vremuri provocatoare, suntem supra-stimulați și copleșiți de informație, de standarde și de presiunea care vine spre noi dinspre mediul virtual. În acest context, cred că tot mai des simțim nevoia să ne ancorăm într-o realitate palpabilă, să ne amintim despre natura și identitatea noastră. Așa am ales să facem ceva simplu, în esență, cum este lucrul cu lemnul. Am ales să contribuim la conservarea și renovarea clădirilor istorice și tradiționale”, ne-a spus ing. Andra Simuț, proprietara Atelierului Transylvanian Crafts.

Potrivit acesteia, tot mulți români consideră că luxul nu se măsoară neapărat în preț sau opulență, ci în confort, autenticitate și armonie cu mediul înconjurător. Pentru ei, un cămin primitor, realizat cu materiale naturale și respect față de tradiție, poate fi mai valoros decât orice finisaj scump sau tehnologie de ultimă generație.

„Pentru unii, luxul înseamnă ceramică de mii de euro, din Italia. Pentru alții, înseamnă liniște și natură, materiale prietenoase și forme armonioase. Noi, cei șapte oameni din echipa atelierului, suntem din a doua categorie și la fel sunt și oamenii cu care avem de-a face. Ne plac și le considerăm foarte valoroase, indiferent că vorbim de monumente sau căsuțe cu arhitectură vernaculară, construite cu 100 de ani în urmă”, a adăugat ea.

În Transilvania, satul Viscri a fost primul care a atras atenția asupra importanței conservării patrimoniului rural, devenind un exemplu în restaurarea caselor vechi și promovarea turismului cultural.

Ulterior, multe case din această regiune au fost restaurate după modelul preferat al sașilor. Totuși, există încă mulți români care aleg să transforme casele vechi în locuințe cu dotări de lux.

„Numărul celor care doresc să readucă la viață șuri și case vechi este în creștere. Pe de altă parte, există în continuare un număr semnificativ mai mare de românii care nu acordă importanță prea mare caselor vechi frumoase, și le strică prin renovări nepotrivite, uneori din neștiință, alteori din lipsă de bani. Ambele aspecte sunt vizibile dacă te plimbi prin satele din România”, mai spune ea.

Potrivit acesteia, mulți proprietari aleg să renoveze casele cu materiale mai accesibile.

„De când au devenit accesibile materialele de construcții industriale, s-a pierdut mare parte din spiritul locurilor. Acum multe case arată la fel, indiferent de regiune - colorate țipător, cu plastic, tablă și inox, cu linii mult prea drepte și volume ostentative. Din fericire, încep să răsară și cele micuțe și îngrijite, așa cum erau pe vremuri toate casele”, explică ing. Andra Simuț.

Dincolo de complexitatea și durata unor lucrări de restaurare, prețurile reprezintă un impediment pentru mulți români care și-ar dori să readucă la viață casele vechi. Costurile pot fi semnificative, mai ales atunci când se folosesc materiale naturale și tehnici tradiționale, iar munca manuală este intensă.

„Proiectele de renovare sunt de durată – de obicei minim 2 ani, pentru că implică tehnici de lucru tradiționale și materiale naturale, care au nevoie de timp. Lemnul are nevoie de timp, să se așeze, pereții de cărămidă tencuiți cu materiale pe bază de var sau argilă au nevoie de timp, să se usuce”, a arătat ea.

În cazul tâmplăriei tradiționale — uși, ferestre și obloane — durata lucrărilor este, în medie, de trei-șase luni, iar prețurile variază între 4.000–5.000 de euro și până la 20.000–25.000 de euro în cazul locuințelor cu multe elemente tradiționale.

„Dacă forțezi lucrurile, nu iese bine. Iar pentru că timpul costă și mâna de lucru se găsește greu, un proiect de renovare ajunge la costuri destul de mari. Uneori de 2-3 ori cât prețul unei case vechi. Însă depinde foarte mult și ce așteptări ai în momentul în care începi renovarea. Dacă îți dorești confortul unui apartament nou construit, va trebui să ai niște rezerve financiare mai mari”, a mai spus Andra Simuț.