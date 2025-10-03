Românii, interesați să cumpere apartamente în Dubai. Tranzacțiile pot fi încheiate de la distanță

În ultimii ani, Dubaiul a devenit una dintre cele mai atractive destinații pentru investițiile imobiliare internaționale, inclusiv pentru români. Stabilitatea economică și avantajele fiscale au transformat orașul într-un adevărat hub global pentru cei care caută stabilitate și profitabilitate. Astfel, mulți cumpărători se aventurează să facă o investiție de la distanță. Bianca Natalia Stoica, cofondator și director de marketing la Vision Smart Dubai Real Estate Investment, spune că românii sunt tot mai deschiși către o astfel de investiție.

Potrivit companiei, interesul românilor pentru piața imobiliară din Dubai este în continuă creștere, susținut de stabilitatea economică a Emiratelor și de cadrul fiscal avantajos.

„Da, interesul românilor pentru piața imobiliară din Dubai este unul în continuă expansiune, stimulat de stabilitatea economică a Emiratelor și de cadrul fiscal favorabil. Datele recente arată o creștere de peste 50% a investițiilor românești în perioada 2024–2025, cu o preferință marcată pentru apartamentele aflate în faza de proiect (off-plan), acestea oferind randamente anuale ridicate, de aproximativ 8–13% din chirii”, a explicat Bianca Stoica.

Pe lângă apartamente, românii manifestă un interes tot mai mare și pentru vile, în special pentru cele care se adresează familiilor care intenționează să se relocheze în Dubai.

„Totodată, se observă o deschidere semnificativă și către achiziția de vile, destinate în special familiilor interesate de relocare, precum și către spații comerciale, atractive pentru antreprenorii care urmăresc diversificarea portofoliului investițional”, a adăugat ea.

Pentru apartamentele situate în apropiere de Dubai Marina sau Palm Jumeirah, prețurile pornesc de la 150.000 de euro. În cazul vilelor, pragul este de circa 300.000 de euro, iar pentru spațiile comerciale, prețurile pornesc de la 200.000 de euro.

„Aceste valori includ, de regulă, planuri de plată flexibile, fără dobândă, ceea ce face investiția mai accesibilă pentru diferite categorii de cumpărători. În plus, prognozele pieței indică o apreciere anuală a capitalului de până la 20%, ceea ce amplifică atractivitatea acestor oportunități”, a adăugat reprezentanta companiei Vision Smart Dubai Real Estate Investment.

Pentru a încheia tranzacția, viitorii proprietari nu sunt nevoiți să ajungă în Dubai.

„Procesul de achiziție este unul simplu, transparent și reglementat. În primă etapă, cumpărătorii beneficiază de o consultanță personalizată, incluzând analize de randament și tururi virtuale 3D, pentru identificarea proprietății optime. Urmează rezervarea imobilului printr-un avans standard de 10–20%, depus într-un cont escrow supravegheat de Dubai Land Department”, explică Bianca Stoica.

Plata se face apoi în tranșe flexibile, iar la finalizare se eliberează titlul de proprietate.

„Ulterior, plata se realizează prin tranșe flexibile (de exemplu, 40% pe parcursul construcției și 40% la finalizare), iar la predarea imobilului se emite titlul de proprietate. Este important de menționat că întreaga procedură se poate desfășura de la distanță, din România, prin semnarea documentelor în format digital. Deplasarea în Dubai este opțională și se organizează doar pentru investitorii care doresc o vizită la fața locului”, a mai spus ea.

În ultimele luni, compania a încheiat peste 10 tranzacții, semn că românii sunt interesați de piața imobiliară din Emirate.

„Deși suntem o agenție recent intrată pe piața din Dubai, am reușit să intermediem cu succes peste 10 tranzacții în ultimele luni, majoritatea vizând apartamente off-plan datorită randamentelor atractive. În paralel, am extins portofoliul și către vile și spații comerciale, ajungând la un total de aproximativ 15 proprietăți vândute”, mai arată directorul de marketing al companiei Vision Smart Dubai Real Estate Investment.

Reprezentanții companiei subliniază că acest trend reflectă atât încrederea în stabilitatea economică a Dubaiului, cât și dorința investitorilor de a-și diversifica portofoliul cu active profitabile pe termen lung.

„Acest volum reflectă interesul în creștere al investitorilor români pentru piața din Emirate și confirmă relevanța Dubaiului ca hub investițional. Strategia noastră nu se concentrează pe cantitate, ci pe calitatea tranzacțiilor și pe oferirea unui suport complet post-vânzare”, arată Bianca Stoica.

Investițiile imobiliare în Dubai vin cu o serie de avantaje clare. Randamentele anuale din chirii se situează între 8 și 13%, iar valoarea proprietăților poate crește cu până la 20% pe an, mult peste nivelurile din România.

„În primul rând, trebuie subliniate beneficiile financiare: randamente anuale de 8–13% din chirii și o apreciere a capitalului de până la 20%, niveluri mult superioare celor din piața românească. În al doilea rând, securitatea tranzacțiilor este garantată prin sistemul escrow, reglementat strict de autoritățile din Dubai, la care se adaugă absența impozitelor pe proprietate”, continuă ea.

Un alt beneficiu important este Golden Visa, permisul de rezidență pe termen lung, acordat pentru investiții de minimum două milioane AED.

„Un alt avantaj îl reprezintă posibilitatea obținerii Golden Visa, un permis de rezidență pe termen lung disponibil pentru investiții de minimum 2 milioane AED. Totodată, procedura de achiziție este simplificată, desfășurându-se integral online, iar planurile de plată flexibile, fără dobândă, fac procesul mult mai accesibil”, susține Bianca Stoica.

Chiar dacă riscurile sunt reduse datorită stabilității pieței, specialiștii recomandă investitorilor să apeleze la consultanță de profil, pentru a beneficia de analize personalizate și de alegerea celor mai bune oportunități.

„În plus, numeroase proiecte imobiliare sunt orientate către sustenabilitate, în concordanță cu strategia Dubai 2040, ceea ce adaugă valoare pe termen lung investițiilor. Deși riscurile sunt reduse datorită stabilității pieței, este recomandată consultarea unor experți care să ofere analize personalizate și adaptate nevoilor fiecărui investitor”, a încheiat reprezentanta companiei.