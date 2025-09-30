Veste mare pentru românii care stau la casă. S-a dat undă verde, nu mai riscă amenzi

Românii care stau la casă și vor să-și amenajeze solarii de legume în curți sau grădini vor putea să facă această activitate fără să aibă nevoie de vreo autorizație din partea autorităților.

Senatul României a adoptat, un proiect care stipulează că se vor putea executa fără emiterea unei autorizaţii de construire lucrările pentru solariile de legume amplasate pe terenurile aferente casei de locuit, precum şi în curţile şi grădinile din jurul acesteia.

Proiectul în discuție vine și completează, în acest sens, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Iniţiatorii au arătat, în expunerea de motive a proiectului, că Legea nr. 50/1991 „reglementează foarte dur activitatea pe care o desfăşoară gospodarii în propria grădină”.

„Astfel, gospodarii care îşi ridică un solar în grădină pot primi amenzi chiar şi de 100.000 de lei dacă nu sunt atenţi la o serie de prevederi (art. 26 alin. (2) din Legea nr. 50/1991). Solarul de legume este des întâlnit în curtea gospodarului, dar şi acesta trebuie ridicat după norme clare şi trebuie să respecte anumite dimensiuni legale.

De asemenea, dacă este ridicat pe o bază solidă, atunci trebuie neapărat obţinută o autorizaţie de construcţie. În caz contrar, autorităţile pot cere demolarea lui sau pot aplica amenzi dure. Legea nr. 50/1991 precizează că orice construcţie realizată fără autorizaţie de construire reprezintă contravenţie şi atrage sancţiuni cuprinse între 1.000 şi 100.000 de lei, în funcţie de gravitatea faptei”, au explicat cei care au inițiat acest proiect.

Noile reglementări au avut ca obiectiv ușurarea inițiativei celor care vor să facă agricultură la nivel micro. „Se protejează gospodăriile ţărăneşti în procesul de înfiinţare a solariilor pentru legume în curtea şi grădina acestora”, au mai spus cei care au avut inițiativa.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.