Închirierea locuinței în regim hotelier, o sursă de venit tot mai atractivă pentru români

În ultimii ani, închirierea locuințelor în regim hotelier a câștigat tot mai mult teren în România. Proprietarii din marile orașe și din zonele zonele turistice pot obține venituri considerabile, iar faptul că pot închiria locuința pe perioade scurte face această opțiune mult mai atractivă decât închirierea pe termen lung. Cristian Gaidenic, proprietarul unei companii de administrare a proprietăților, spune că numărul apartamentelor listate pe platformele de închirieri a crescut semnificativ.

De la apartamentele situate în inima Bucureștiului până la casele de vacanță din stațiuni și zone turistice, tot mai mulți români optează pentru transformarea locuințelor într-o sursă constantă de venit. Această formă de închiriere oferă nu doar un potențial financiar atractiv, ci și libertatea de a gestiona proprietatea după propriile reguli.

Totuși, succesul acestui tip de afacere nu se reduce doar la partea financiară: proprietarii trebuie să fie atenți la legislație, să gestioneze documentația necesară, să respecte normele de siguranță și igienă și să fie implicați activ în administrarea locuinței.

În esență, închirierea în regim hotelier presupune oferirea locuinței pentru cazare temporară, de la o noapte până la câteva săptămâni. Trendul a început în urmă cu aproximativ un deceniu, dar a luat amploare odată cu dezvoltarea platformelor Airbnb, Booking sau Vrbo.

București, Brașov, Cluj, Iași, Timișoara și Constanța sunt printre cele mai căutate zone din țară, iar proprietarii care își închiriază locuințele în zone centrale sau aproape de obiective turistice pot obține venituri considerabil mai mari decât în regimul tradițional de închiriere.

„Oamenii vor să își închirieze apartamentele. Noi am avut o creștere în piață de cam 5.000 de locuințe doar în București. Acum trei ani erau în jur de 3.500 de locuințe listate pe Airbnb, Booking și Vrbo cumulat. Acum, doar Bucureștiul are cam 9.000 de proprietăți. Totuși, cererea nu a crescut la fel de mult cum a crescut oferta”, ne-a spus Cristian Gaidenic.

Un apartament închiriat cu tariful cuprins între 35 și 50 de euro pe noapte poate aduce lunar între 500 și 1.000 de euro, în funcție de sezon și de cât de des este ocupat.

Totuși, închirierea în regim hotelier presupune mai multă implicare: curățenie frecventă între cazări, comunicare constantă cu oaspeții, promovarea locuinței și, mai ales, respectarea legislației.

Conform legii, o persoană fizică poate închiria cel mult 7 camere sau 14 locuri de cazare, fără a fi nevoie de firmă. Este obligatorie obținerea certificatului de clasificare turistică emis de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), care atestă că locuința respectă standardele minime de confort și igienă.

Certificatul este valabil doi ani, iar lipsa lui atrage amenzi de până la 30.000 de lei.

Pentru a obține certificatul, proprietarul trebuie să prezinte acordul scris al vecinilor, în special al celor din apartamentele adiacente, precum și o serie de documente: copie după actul de identitate, actul de proprietate, schița locuinței, declarație pe proprie răspundere privind respectarea standardelor minime, fișa de clasificare completată și avizele sanitare sau de mediu, după caz.

„Intenția a crescut, iar oamenii sunt mult mai relaxați cu ideea că un străin va sta în casa lor. Toată adaptarea aceasta a venit odată cu acceptarea vecinilor. Proprietarul are de câștigat, dar vecinii pot avea de suferit. În unele cazuri, vecinii au fost nevoiți să se mute, sau ca să își închirieze și ei proprietatea. La periferia orașului e mai greu să obții acordul vecinilor”, a mai spus Cristian Gaidenic,

Din punct de vedere fiscal, veniturile obținute se declară la ANAF și se impozitează. Proprietarii cu maximum cinci camere închiriate pot opta pentru impozit pe normă de venit, de 10%, în timp ce cei care depășesc acest prag trebuie să devină persoane juridice și să înregistreze activitatea cu codul CAEN 5520.

În plus, este obligatorie ținerea unui registru al oaspeților și transmiterea lunară a datelor către autorități, respectând legislația privind protecția datelor, normele sanitare și de prevenire a incendiilor.