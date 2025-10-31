Sorin Grindeanu, mesaj direct către Oana Gheorghiu: Voci anti-americane n-au ce căuta în Guvern

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reafirmat vineri, la Timișoara, că nu regretă afirmațiile făcute la adresa Oanei Gheorghiu, noul vicepremier al României, criticând ferm prezența unor „voci anti-americane” în Guvern. Totodată, Grindeanu a atacat și „vocile pro-Rusia din Parlament”, pe care le consideră la fel de nocive pentru securitatea națională.

„Am spus şi nu retrag absolut nimic – se transmite live, probabil că iarăşi vor face ştiri diseară, dar nu retrag absolut nimic din ceea ce am spus. Şi anume, este total, dar total greşit pentru securitatea României să avem voci anti-americane în guvern. Acest lucru nu e bun”, a declarat liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu a continuat atacul politic, extinzând critica și asupra unor membri ai Parlamentului pe care i-a acuzat de simpatii pro-ruse.

„La fel cum este total greşit să ai voci pro-Rusia în Parlamentul României şi ştiţi la cine mă refer. Niciuna din aceste idei sau aceste apucături sau aceste doctrine — nici măcar nu sunt doctrine, sunt păreri — nu sunt potrivite”, a spus Grindeanu, subliniind că ambele orientări reprezintă o amenințare la adresa stabilității României.

Președintele interimar al PSD a făcut apoi referire la liderul AUR, George Simion, despre care a afirmat că pare tot mai agitat în ultima perioadă, pe fondul schimbărilor din interiorul Partidului Social Democrat.

„Eu l-am tot văzut agitat în ultima vreme pe George Simion. Vorbeam cu Claudiu zilele astea, zic: Vă spun eu ce l-a apucat. Faptul că a realizat că noi schimbăm direcţia, că noi redevenim acel PSD pe care îl ştie şi ştie că în momentul în care noi redevenim acel PSD, AUR nu va mai exista decât aşa…”, a spus Grindeanu, sugerând că ascensiunea PSD va diminua influența formațiunii conduse de Simion.

Grindeanu a comentat și speculațiile privind o posibilă ieșire a PSD de la guvernare sau modificarea protocolului de coaliție, afirmând că partidul își respectă angajamentele asumate.

„Am văzut, de asemenea, cum se tot flutură de câteva zile, cum facem noi alianţe, schimbăm protocolul, facem alianţe, schimbăm guvernul. Noi suntem oameni serioşi. Am semnat un protocol. Am votat aproape 5.000 de oameni, dacă poate vă amintiţi, undeva în mai, iunie, să intrăm la guvernare – toţi primarii, consilierii, judeţenii. Nu ne schimbăm de pe o zi pe alta”, a precizat liderul PSD.

Totuși, el a avertizat că partidul nu va accepta derapaje personale din partea partenerilor de guvernare: „Dar nici nu înseamnă că acceptăm tot ceea ce gândesc unii şi alţii şi încearcă să facă din actul de guvernare un act personal”, a adăugat Grindeanu.

Marți, Sorin Grindeanu a solicitat retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, invocând riscul deteriorării relației diplomatice cu Statele Unite.

„Pentru a evita să compromitem relaţia cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic”, a declarat Grindeanu, cerându-i premierului Ilie Bolojan să țină cont de poziția PSD.

Controversa a fost declanșată de postările Oanei Gheorghiu din februarie, în care aceasta critica dur liderii americani. Mesajele au apărut după disputa din Biroul Oval dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski, fostul președinte american Donald Trump și actualul vicepreședinte J.D. Vance.

Într-o postare devenită virală, Gheorghiu a scris că oficialii americani sunt „doi golani”:

„Narcisismul, nebunia şi impostura distrug lumea. Să faci sluj în faţa unui dictator criminal şi să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situaţie, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o ţară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunşi la Casa Albă, tratează un om”, scria Oana Gheorghiu.

Într-o altă postare, vicepremierul afirma: „America este o ţară măreaţă, condusă temporar de oameni mărunţi.”