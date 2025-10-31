Scandal în coaliție pe tema salariului Oanei Gheorghiu. PSD acuză „caritate pe bani”, USR și PNL o apără

Salariul primit de Oana Gheorghiu, noul vicepremier din Guvernul Bolojan, a provocat un nou val de tensiuni în coaliția de guvernare. Disputa a izbucnit după ce senatorul PSD Daniel Zamfir a acuzat-o că ar fi făcut „caritate pe bani” în cadrul proiectului Asociației Dăruiește Viață, unde a încasat un salariu lunar de peste 20.000 de lei.

În replică, reprezentanții USR și PNL au susținut că este firesc ca angajații ONG-urilor să fie remunerați pentru munca depusă, criticând atacurile politice interne.

Într-o precizare transmisă postuluiDigi24, Oana Gheorghiu a confirmat că a fost plătită „ca orice om care gestionează proiecte de zeci de milioane”, având un salariu de 20.000 de lei pe lună.

Senatorul Daniel Zamfir a declarat că Oana Gheorghiu nu este singura care a construit spitale, menționând-o și pe primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. El a afirmat că „din donațiile pentru spitalul construit, ea și colega ei, Carmen Uscatu, cheltuiesc pentru domniile sale 10.000 de euro pe lună. Nu știu dacă este mult sau puțin. Credeți că trebuia să știe lumea?”.

Zamfir a făcut trimitere la declarația de avere depusă de Oana Gheorghiu, din care reiese că aceasta a obținut anul trecut 264.863 de lei, echivalentul unui salariu lunar de aproximativ 22.000 de lei net.

„Doar ca să știe toată lumea că această caritate e pe bani. Nu e caritate din suflet, e pe bani”, a adăugat senatorul PSD.

Deputata Diana Stoica (USR) a reacționat imediat, acuzându-l pe Zamfir că atacă munca a „jumătate de milion de români care au donat pentru acest spital”.

„Nu aveți căderea să atacați două persoane care, din inițiativă proprie, au făcut acest lucru”, a transmis aceasta, subliniind că activitatea din ONG-uri presupune responsabilități complexe care trebuie plătite.

În timpul emisiunii, Oana Gheorghiu a trimis un mesaj în care a explicat:

„Am avut salariu ca orice om care gestionează proiecte de zeci de milioane, am avut 20.000 de lei pe lună”. Replica lui Zamfir a venit imediat: „Iertați-mă, nu mai spunem că a fost o acțiune caritabilă gratis”.

Senatorul Daniel Fenechiu (PNL) a încercat să tempereze disputa, afirmând că asemenea discuții nu fac decât să întărească opoziția.

„Acest tip de discuții nu face decât să crească AUR în sondaje. Eu cred că aceste dezbateri ar trebui să se concentreze pe ideea de a construi ce trebuie construit și să nu ne atacăm între noi. AUR a ajuns la scorul la care a ajuns pentru că în mandatul precedent, această dihonie a convins mulți români că e nevoie de o altă alternativă. Situația e similară și acum”, a declarat Fenechiu.

Controversa privind veniturile Oanei Gheorghiu a devenit astfel un nou motiv de tensiune între partenerii de guvernare, într-un moment în care coaliția traversează deja mai multe conflicte interne.