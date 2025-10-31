Tanczos Barna, despre Oana Gheorghiu și Trump: Este învățătură de minte pentru toată lumea

Vicepremierul României, Tanczos Barna, a discutat despre numirea Oanei Gheorghiu în Guvern, afirmând că aceasta crede în democrație. „Este o doamnă absolut respectabilă, o doamnă care cu siguranță crede în democrație”, a spus acesta, la un post TV.

Tanczos Barna a declarat că, în opinia sa, Oana Gheorghiu este o persoană respectabilă, care crede în democrație și în libertatea de exprimare.

„Crede și știe cât de importantă este relația SUA-România, NATO-România, cât de important este pentru noi acest parteneriat strategic”, a mai adăugat vicepremierul.

El a afirmat că, potrivit ei, a avut o opinie personală într-o perioadă în care nu era implicată în politică și putea vorbi liber ca simplu cetățean. Cu toate acestea, a mai adăugat că situația poate fi o lecție pentru mai multe persoane.

„Este învățătură de minte pentru toată lumea care, indiferent de domeniu, că este de domeniul privat, ca companie privată, că este ONG, că este sportiv, că este oricine. Când ești la un anumit nivel și vrei să-ți exprimi punctul de vedere, trebuie să te gândești că trebuie să dai socoteală la un moment dat. Sau poate va trebui să dai socoteală pentru părerea exprimată”, a mai explicat acesta.

Potrivit acestuia, toată lumea lumea are libertatea de a vorbi și de a-și exprima opiniile în România, însă a subliniat că, atunci când cineva dorește să urmeze un alt drum, există mereu riscul ca, chiar și după zeci de ani, să fie readuse în discuție declarații din trecut. „Trebuie să fim cu toții conștienți că în lumea de astăzi nu mai dispare nimic: nici de pe internet, nici de pe rețelele de socializare”, a mai afirmat vicepremierul, la Digi24.

Barna a afirmat că Oana Gheorghiu nu este o vulnerabilitate pentru Ilie Bolojan.

„Este o decizie asumată și susținută și de domnul președinte Nicușor Dan. Noi am mai lucrat cu doamna și în alte proiecte. Chiar este un câștig pentru Guvern și printre politicieni. Este bine să fie persoane care văd diferit lucrurile, care aduc un spirit de noutate, de fresh, de altă viziune, de altă abordare. Noi, după zeci de ani de politică, riscăm să rămânem cu ochelarii de cai și să analizăm lucrurile doar din perspectiva noastră. Când vine și o altă perspectivă la masa Guvernului, este un câștig”, a mai explicat acesta.