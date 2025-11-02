Guvernul anunță absența premierului Ilie Bolojan de la „Ora Premierului”

Premierul Ilie Bolojan anunţă că nu se va prezenta luni în plenul Parlamentul României, deşi a fost invitat de grupurile parlamentare ale Partidul Social Democrat (PSD) şi ale Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR).

Într‑un comunicat de presă al Guvernului se precizează că

„Parlamentul este o instituţie fundamentală a democraţiei, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată şi serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetăţenilor României”.

Instituţia guvernamentală notează totodată că agenda zilei de luni este foarte încărcată, cu semnarea unui contract cu compania Rheinmetall şi discuţii privind programul denumit „SAFE”, considerate de importanţă majoră pentru economia şi capacităţile de apărare ale ţării.

Premierul anunţă că va solicita Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea „Orei Premierului” pentru o altă zi care să permită armonizarea agendelor.

Grupul parlamentar al AUR l‑a invitat pe Ilie Bolojan la dezbaterea programată luni la ora 16:00, în cadrul „Orei Premierului”, pentru a discuta tema:

„Situaţia reală a pregătirii ţării pentru iarna 2025‑2026, în contextul scumpirii accelerate a energiei, a execuţiei bugetare pentru finalul anului 2025 şi a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026”.

La rândul său, grupul parlamentar al PSD l‑a invitat pentru dezbaterea cu tema:

„Retragerea trupelor americane din România – lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiile asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României”.

Solicitarea PSD solicita ca premierul să prezinte: „evaluarea Guvernului privind impactul deciziei asupra securităţii naţionale şi regionale; măsurile întreprinse pentru menţinerea angajamentelor din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite; modul de coordonare interinstituţională între Guvern, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Externe pe acest subiect”.

Guvernul explică că agenda prim‑ministrului este deja ocupată aproape în întregime pentru ziua respectivă, incluzând semnarea contractului cu Rheinmetall şi discuţii despre Programul SAFE — proiecte de importanţă majoră pentru economia naţională şi capacităţile de apărare ale României.

În comunicat se precizează:

„Cu asigurarea întregii sale disponibilităţi, premierul Ilie Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea «Orei Premierului» pentru o zi care să permită armonizarea agendelor”.

Solicitarea de prezentare în faţa Parlamentului survine în contextul în care PSD şi AUR au reuşit alinieri comune în Parlament, prin solicitarea adresată premierului Ilie Bolojan.

Astfel, social‑democraţii şi AUR propun teme de dezbatere ce vizează subiecte sensibile: securitate naţională şi energie. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat solicitările în şedinţă.

Premierul va solicita reprogramarea „Orei Premierului” într‑o zi viitoare, „care să permită armonizarea agendelor”, conform comunicatului Guvernului.

Parlamentul urmează să aştepte decizia Birourilor permanente în ceea ce priveşte noua dată a dezbaterii.