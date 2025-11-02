Liderul AUR, George Simion, critică participarea lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă

Liderul partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a criticat în mod public, duminică, prezenţa preşedintelui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă din partea Uniunea Salvați România (USR) pentru funcţia de primar general al Capitalei.

Simion a calificat comportamentul drept „total imoral şi neconstituţional”, arătând că, în opinia sa, preşedintele a participat la un eveniment politic în calitate oficială, ceea ce, spune el, ar fi contrar atribuţiilor funcţiei. Informaţia este relatată de surse de presă.

Astăzi, Nicuşor Dan a fost prezent la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă în cursa pentru ­București la Primăria Capitalei.

Conform relatărilor, el a declarat:

„Am primit invitația de la USR București pentru a spune ce cred eu că e important pentru București”.

George Simion a afirmat despre acest gest:

„În timp ce noi suntem aici, în Teleorman, Nicuşor Dan participă la evenimentul unui partid politic, susţinând un candidat în campania electorală de la Bucureşti, ceea ce este total imoral, total neconstituţional, total în afara fişei postului său.”

Totodată, Simion a adăugat:

„Aceasta ar fi fost de neconceput în alte vremuri, în care un asemenea gest ar fi provocat imediat suspendarea.”

În timpul conferinţei judeţene a filialei AUR din judeţul ­Teleorman, Simion a profitat de ocazie pentru a-şi exprima nemulţumirile faţă de partidele aflate la guvernare.

El a susţinut că acestea „s‑au ridicat pe hoţie, pe minciună şi prin manipulare”.

Mai exact, Simion a declarat:

„Ei s‑au ridicat pe hoţie, pe minciună şi prin manipulare. În timp ce noi vorbeam cu poporul, ei vorbeau cu Ursula şi cu Macron. PSD este la guvernare cu USR, nu cu AUR. Nu vom putea construi nimic dacă nu vom curăţa mizeria de la vârful statului. (…) România îşi construieşte propriul drum şi îi chemăm pe toţi românii să vină alături de noi. Această ţară nu se mai salvează din Parlament, ci din fiecare judeţ, din fiecare casă, din fiecare inimă care crede în ea.”

Tot în cadrul aceleiaşi reuniuni, a fost votat ca preşedinte al filialei AUR Teleorman deputatul Gabriel Florea.

Simion a menţionat că următorul congres naţional al AUR va avea loc pe data de 30 noiembrie la ­Alba Iulia.