Justitie Un an de la moartea profesorului Corneliu Bîrsan, una dintre victimele „statului mafiot”







Corneliu Bîrsan, unul dintre cele mai importante nume ale lumii juridice din România ultimilor decenii, fost judecător român de la CEDO, a murit în septembrie 2024.

În 2011, soția sa, judecătoarea Gabriela Bîrsan, era acuzată de DNA de fapte de corupție. Gabriela Bîrsan, ea însăși o somitate în domeniul dreptului, judecătoare la Înalta Curte, beneficia, prin extensie, de imunitatea conferită de poziția de judecător la CEDO a soțului său. Acest detaliu a fost însă ignorat de procurorii DNA care au percheziționat fără drept domiciliul celor doi și le-au interceptat convorbirile.

A fost nevoie să treacă 7 ani pentru ca soților Bîrsan să li se facă dreptate. Gabriela Bîrsan a fost achitată definitiv de Înalta Curte în 2018, judecătorii stabilind, în sfârșit, că DNA a comis un abuz.

În cartea sa „Zece ani răi”, Mugur Ciuvică relatează presiunile regimului asupra judecătorilor.

„În paralel cu impunerea unei persoane fidele lui Traian Băsescu în fruntea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, SRI şi DNA încep o acţiune de amploare menită să-i intimideze pe judecători. Pe baza unor interceptări realizate de SRI, DNA acuză de corupţie mai mulţi judecători de la Înalta Curte. Totul culminează în 6 octombrie 2011 cu percheziţii ale DNA la domiciliul judecătoarei Gabriela Victoria Bîrsan, preşedinta Secţiei de Contencios Administrativ a Înaltei Curţi, care fusese una dintre contracandidatele Liviei Stanciu la funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Gabriela Victoria Bîrsan este soţia profesorului Corneliu Bîrsan, judecătorul român de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). În această calitate, cei doi soţi beneficiază de imunitate împotriva anchetelor penale şi de inviolabilitatea domiciliului personal. Prin urmare, interceptările SRI, precum şi percheziţiile DNA sunt ilegale, fapt ce avea să fie confirmat printr-o decizie a CEDO din 29 noiembrie 2011. Consiliul Superior al Magistraturii, care în noua componenţă este controlat de oamenii lui Băsescu, susţine însă abuzurile procurorilor împotriva judecătorilor Gabriela şi Corneliu Bîrsan”, scrie acesta.

“Aşa cum în anii ‘50 rudele celor care aveau probleme cu poliţia politică îşi vedeau îngrădite drepturile cetăţeneşti, Viorica Costiniu, judecătoare la Curtea de Apel Bucureşti, este victima unei acţiuni a procurorului şef al DNA, Daniel Morar. Acesta solicită CSM-ului să-i interzică judecătoarei Costiniu să judece dosare DNA pe motiv că ar avea „resentimente” ca urmare a faptului că soţul ei, judecător la Înalta Curte, fusese trimis în judecată de procurorii DNA”, scrie Mugur Ciuvică.