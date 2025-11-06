Ciucu, despre acuzațiile lansate de Anca Alexandrescu și George Simion: Propagandă și minciuni

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a transmis un mesaj după ce George Simion și Anca Alexandrescu au lansat acuzații potrivit cărora într-un bloc nou din sector ar locui „migranți ilegali”, în timp ce românii care trăiesc vizavi ar fi nevoiți să suporte condiții improprii.

„Cum poți să minți oamenii cu bună știință și fără jenă? Nu te mai întreb ce ai făcut tu în viața ta, în afară de propagandă și minciuni”, a spus primarul.

Pe 5 noiembrie, George Simion și Anca Alexandrescu s-au aflat în Sectorul 6 pentru a discuta cu locatarii unui bloc vechi, comparând situația acestuia cu un bloc recent construit vizavi. Conform acuzațiilor lor, blocul nou ar fi fost ocupat de imigranți ilegali care beneficiază de condiții mai bune, în timp ce românii ar locui în condiții defavorizate.

„Mai încolo e un bloc unde vin migranți ilegali și au parte de toate condițiile necesare. E o altă combinație a acestor primari de sector care și-au bătut joc de țară. Situația este cea pe care o vedeți și nu e Bucureștiul așa cum îl prezintă ei”, a transmis George Simion într-un videoclip postat online.

Ciprian Ciucu a explicat că blocul prezentat de Simion și Alexandrescu nu este un imobil reabilitat de Primăria Sectorului 6, ci un bloc privat, folosit temporar ca locuință pentru muncitori din construcții, români și străini.

„Blocul «reabilitat unde stau migranții» este un bloc privat în regim de hotel. Acolo stau temporar lucrători din construcții români și de alte naționalități. Am verificat personal de dimineață. Ai lăsat să se înțeleagă că primăria a reabilitat blocul acela”, a explicat primarul.

În ceea ce privește blocul mai vechi, nereabilitat, acesta se află pe lista de intervenții a primăriei, iar lucrările vor continua pe măsură ce bugetul permite. Ciucu a subliniat că în mandatul său au fost reabilitate 362 de blocuri și că procesul de modernizare este unul treptat, adaptat resurselor disponibile.

„Anveloparea termică ține doar de buget. Reabilităm în ritmul în care ne permit banii atrăși. Asta în timp ce construim și reabilităm zeci de școli și grădinițe”, a adăugat primarul.

Primarul a evidențiat că zona este în continuă modernizare, cu locuri de joacă renovate și străzi întreținute. Fotografiile prezentate de Ciucu arată progresele înregistrate și planurile de viitor.

„Lângă bloc este un loc de joacă făcut recent, iar strada se prezintă bine. De asemenea, vom continua să reabilităm blocurile de acest fel”, a transmis Ciucu.

Primarul a mai explicat că demontarea informațiilor false a devenit o necesitate în campania electorală, pentru a proteja imaginea sectorului și a preveni dezinformarea: „P.S. În campania asta trebuie să stau și să demontez minciuni.”