Daniel Băluță, candidat la Capitală, inspirat de Paraziții. Cine sunt proștii concepuți pe cale artificială

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei și primar al Sectorului 4, a recitat versuri ale formației Paraziții în timpul emisiunii Insider Politic de la Prima TV. Invitat să aleagă între BUG Mafia și Paraziții, edilul a optat pentru cea din urmă, menționând că melodia „Slalom printre cretini” îl inspiră.

„Vă dau niște versuri care mă inspiră. O melodie frumoasă, se numește Slalom printre… (cretini – n.r.)”, a spus Daniel Băluță înainte de a recita primele versuri ale piesei.

„Într-o lume mică şi murdară, aşa cum o ştii Proştii par concepuţi pe cale artificială Că sunt mulţi ai dreacu’ şi n-au nicio boală”,

a rostit edilul, păstrând cu exactitate cuvintele din melodia celor de la Paraziții.

Daniel Băluță a fost întrebat despre șansele sale în competiția electorală și despre relația cu fostul primar general, Nicușor Dan, care îl susține pe Cătălin Drulă.

„Eu mă simt la fel de susținut ca oricare candidat pro-european și pro-atlantic în această competiție”, a declarat social-democratul. Întrebat dacă se simte sprijinit de Nicușor Dan, Băluță a răspuns: „La fel de mult cât sunt ceilalți candidați care împărtășesc aceeași viziune pe care președintele o are. Nu m-am considerat dezavantajat în niciun moment, nu am niciun fel de frustrare vizavi de chestiunea asta”.

Candidatul PSD a explicat că, în perioada în care Nicușor Dan era primar general, colaborarea dintre cei doi a fost una „pragmatică și bazată pe rezultate”.

„Relația pe care am avut-o cu primarul Nicușor Dan a fost una pragmatică, onestă, de susținere a proiectelor. Nu l-am văzut niciodată să spună: Nu facem lucrul ăsta pentru că tu ești PSD-ist, sau pentru că tu ești USR-ist. Nu există așa ceva!”, a declarat Daniel Băluță.

Întrebat despre discreția siglei PSD în campania sa electorală, Băluță a explicat că miza acestor alegeri nu este politică, ci administrativă.

„Spre deosebire de alegerile parlamentare sau cele prezidențiale, unde votul este politic, la acest scrutin este vorba despre administrație și despre oameni”, a subliniat edilul.