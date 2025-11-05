Nicușor Dan, după întâlnirea cu Mark Rutte: România ia foarte în serios revigorarea zonei economice legate de apărare

România privește cu prioritate revitalizarea industriei sale de apărare, a declarat președintele Nicușor Dan, după întrevederea pe care a avut-o miercuri la Palatul Cotroceni cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, aflat în prima sa vizită oficială în țara noastră.

„I-am urat astăzi bun venit în România domnului Mark Rutte, în prima sa vizită aici în calitate de secretar general al NATO. Am avut o discuţie foarte productivă, în contextul în care Alianţa şi România organizează în aceste zile, la Bucureşti, Forumul NATO pentru Industrie, la care participă câteva sute de companii din industria de apărare. I-am transmis secretarului general că ţara noastră ia foarte în serios revigorarea zonei economice legate de apărare”, a precizat șeful statului într-o postare pe Facebook.

În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au analizat situația de securitate din spațiul euroatlantic, cu accent pe Marea Neagră și Flancul Estic, regiuni de interes strategic pentru România. Președintele a subliniat că este nevoie de creșterea cheltuielilor de apărare și de consolidarea cooperării militare în cadrul Alianței.

„Am vorbit şi despre zona Mării Negre, în care România are un interes particular de securitate în ceea ce priveşte Flancul estic. Un alt subiect important a fost Santinela Estului, programul NATO pentru apărare aeriană a Flancului estic, deci inclusiv a României. Am abordat, în acest context, tema capacităţilor militare suplimentare care vor fi aduse inclusiv în ţara noastră. Totodată, am vorbit cu domnul Rutte despre ameninţările hibride şi modul în care putem să colaborăm pentru a le contracara. România îşi va îndeplini obligaţiile pe care şi le-a asumat şi va continua să fie un furnizor de securitate pentru spaţiul euroatlantic. Avem aliaţi şi suntem bine protejaţi faţă de orice fel de potenţială ameninţare”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că mesajul transmis de secretarul general al NATO a fost unul clar: angajamentul Alianței rămâne acela de a apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat.

„Secretarul general a subliniat faptul că ţara noastră investeşte în NATO şi a asigurat că NATO investeşte, la rândul său, în România”, a adăugat președintele.

În conferința comună susținută la Cotroceni, Nicușor Dan a reiterat angajamentul României de a continua investițiile în consolidarea capacităților militare proprii.

„Am discutat despre capacităţile militare suplimentare care vor fi aduse pe întreg Flancul estic, deci, inclusiv în România. Din partea României, am menţionat ca ţara noastră va continua să investească în consolidarea capabilităţilor sale militare. Am vorbit puţin de zona Mării Negre, în care România are un interes particular de securitate în ceea ce priveşte Flancul estic”, a afirmat președintele.

Întâlnirea dintre cei doi lideri are loc în contextul organizării la București a Forumului NATO pentru Industrie, un eveniment ce reunește sute de companii din domeniul apărării și care marchează o nouă etapă de cooperare între România și Alianța Nord-Atlantică.