Retragerea trupelor din România provoacă tensiuni la Washington. Congresmenii republicani și democrați, critici la adresa Pentagonului

Într-un rar moment de consens bipartizan, congresmenii republicani și democrați au criticat marți Pentagonul pentru lipsa de informare privind problemele de securitate națională, inclusiv pentru retragerea trupelor din România. În acest context, oficialii de rang înalt din apărare au fost acuzați că acționează în mod independent și, uneori, subminează politicile președintelui Donald Trump, potrivit Reuters.

Secretarul apărării Pete Hegseth a fost acuzat că a încercat să controleze strict fluxul de informații despre armata americană, instruind angajații Pentagonului să obțină permisiunea înainte de a comunica cu membrii Congresului.

În timpul unei audieri de peste două ore în Comitetul Senatului pentru Servicii Armate, legislatorii au semnalat că înalții oficiali ai Pentagonului evită să răspundă întrebărilor și preocupărilor Congresului, generând tensiuni între ramurile guvernamentale.

Senatorul republican Dan Sullivan a menționat în mod special pe Elbridge Colby, unul dintre cei mai importanți oficiali ai Pentagonului în domeniul politicilor de apărare, criticându-l pentru rolul său în gestionarea controversată a comunicării și politicilor militare.

„Omule, nici măcar nu primesc un răspuns, şi noi suntem în echipa ta”, a afirmat Sullivan exasperat.

El a adăugat că este mai greu să obţină un răspuns de la Colby decât să vorbească cu Hegseth sau chiar cu Trump.

Senatorul Dan Sullivan l-a criticat dur pe Elbridge Colby, afirmând că „s-a descurcat foarte prost în această privință, cel mai slab din administrație”. Echipa condusă de Colby, cunoscută sub denumirea de Biroul Subsecretarului Apărării pentru Politici, este unul dintre cele mai influente departamente ale Pentagonului, având rolul de a formula recomandări de politică pentru secretarul apărării Pete Hegseth.

Un subiect care a stârnit nemulțumiri în Congres a fost modul de comunicare privind reducerea trupelor americane de pe flancul estic al Europei, în special în România. Decizia, anunțată săptămâna trecută, a fost criticată de legislatorii republicani de top, care au acuzat lipsa de transparență.

În timpul audierii de marți, Austin Dahmer, candidat pentru funcția de secretar adjunct al apărării pentru strategie, planuri și capacități, a susținut că legislatorii ar fi fost informați de trei ori înainte de anunț. Congresmenii prezenți au contestat imediat această afirmație, susținând că nu reflectă realitatea.

„Puteţi să-mi spuneţi cine le-a organizat, datele... pentru că eu nu am fost invitat”, a spus senatorul republican Rick Scott.

Președintele comisiei, senatorul republican Roger Wicker, a întrerupt discuția și a subliniat că informările menționate nu au avut loc.

„De unde ați obținut această informație?” l-a întrebat pe Austin Dahmer, care a recunoscut că a fost vorba probabil de o neînțelegere.

Congresmenii au manifestat confuzie și cu privire la obiectivele Pentagonului și la modul în care acestea se aliniază priorităților președintelui Trump. Senatorul democrat Jacky Rosen a criticat lipsa de comunicare, afirmând că departamentul a depus eforturi minime pentru a discuta cu Congresul strategia sa de apărare națională, un document ce urmează să fie publicat și care va detalia prioritățile Pentagonului. „Nu vedem niciun sentiment de urgență în relația cu Congresul”, a reiterat Rosen.

Unii oficiali au recunoscut că au dificultăți în a înțelege prioritățile administrației, care recent a pus accent pe subiecte care fuseseră până acum secundare, precum testele nucleare, democrația în Venezuela sau traficul de cocaină. În mai multe rânduri, Pentagonul a suspendat livrările de arme către Ucraina, doar pentru ca Trump să revină ulterior asupra deciziilor.

„Am observat că politica biroului diferă de politica președintelui… Este acesta un lucru bun pentru noi?” a mai spus Scott.