Grindeanu vede o cursă în patru pentru PMB

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei se vor transforma într-o bătălie în patru: Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (AUR). Liderul social-democrat susține că Băluță va miza pe o campanie axată pe administrație și soluții concrete pentru București.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri, într-un interviu pentru știrileprotv.ro, că social-democrații se așteaptă la o competiție electorală strânsă în București.

El a precizat că potrivit sondajelor interne și celor comandate de partide, Daniel Băluță, candidatul PSD pentru funcția de primar general, are drept contracandidați direcți pe Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL).

„Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu. Asta arată sondajele. Și eu chiar aș spune că e o bătălie aproape în patru și Anca Alexandrescu este acolo cu un procent destul de mare”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a confirmat că Anca Alexandrescu, candidată susținută de partidul AUR, are deja un scor semnificativ în sondaje, ceea ce ar putea transforma scrutinul din Capitală într-o cursă electorală cu patru competitori principali.

Întrebat care va fi strategia de campanie a PSD pentru București, Grindeanu a explicat că Daniel Băluță va evita disputele politice directe și va încerca să se concentreze pe soluții administrative, nu pe conflicte între partide.

„Mi-e greu să vă spun cu o lună înainte, mi-este absolut imposibil, dar vă asigur că ceea ce vom face noi în această lună sau ceea ce va face Daniel Băluță, pentru că el știe să ducă această campanie electorală, va vorbi despre politici publice pentru bucureșteni, despre administrație și mai puțin despre politică. Asta își propune Daniel, fără să răspundă la eventualele atacuri”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a precizat că Băluță a fost încurajat să rămână pe linia unei campanii constructive, axate pe proiecte și rezultate, considerând că „bucureștenii au nevoie de administrație și mai puțin de politică”.

Declarațiile lui Grindeanu vin într-un moment în care PSD încearcă să își recâștige influența în București, după două cicluri electorale dominate de USR și de candidați independenți susținuți de opoziție.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și medic de profesie, a fost desemnat oficial drept candidat al PSD pentru Primăria Generală, în urma unei decizii interne luate la începutul lunii octombrie.

El este considerat unul dintre cei mai performanți primari social-democrați, cu o imagine solidă la nivel local, datorită investițiilor în infrastructura rutieră, școli și spitale din sectorul pe care îl conduce din 2016.

Campania sa pentru Primăria Capitalei va fi centrată pe teme administrative, precum traficul, transportul public, urbanismul și siguranța în școli, conform surselor din PSD.

Sondajele citate de liderul PSD arată o fragmentare accentuată a votului din București.

Cătălin Drulă, actualul președinte al USR, beneficiază de sprijinul electoratului progresist și anti-sistem, în timp ce Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, mizează pe voturile moderate de dreapta și pe experiența administrativă.

Anca Alexandrescu, jurnalistă și fost consilieră a lui Liviu Dragnea, susținută acum de AUR, ar putea atrage o parte din electoratul anti-sistem, în special pe fondul creșterii partidului condus de George Simion în București.

„Anca Alexandrescu este acolo cu un procent destul de mare”, a punctat Grindeanu, subliniind că voturile din Capitală s-ar putea împărți între patru blocuri distincte.