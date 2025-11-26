Facturile la energie ar urma să crească din nou, după scumpirile apărute odată cu eliminarea plafonării. În privința gazelor, estimările pentru această iarnă sunt negative. „Am insistat, dar nu a fost considerat neapărat o prioritate in momentul de fata. Eu cred că este o prioritate și o să insist în continuare”, a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan, despre problema facturilor.

Statisticile arată că, raportat la puterea de cumpărare, românii achită cea mai scumpă energie electrică din Europa. Înainte de eliminarea plafonării, o factură pentru un consum de 100 de kilowați-oră era de aproximativ 63 de lei. În prezent, costurile s-au dublat.

„Avem un plan de reducere pe termen mediu și lung al prețului la electricitate și acest plan înseamnă creșterea capacităților de producție. Deja vedem în acest an noi capacități de producție. La anul va intra (centrala de la) Mintia. Avem în vedere reguli noi pe piață, inclusiv reducerea speculei”, a spus secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

Ținând cont de impactul direct asupra oamenilor și de riscurile legate de dependența de importuri, ministrul Energiei voia să aducă problema facturilor și în discuția Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Pentru un consum de aproximativ 140 de metri cubi, factura ajunge la aproape 400 de lei. În lunile reci, precum decembrie și ianuarie, consumul poate depăși 300 de metri cubi pentru aceeași locuință.

La aceste cheltuieli se adaugă și costurile pentru carburanți. Ministrul Bogdan Ivan a fost întrebat dacă guvernul ia în considerare o reducere a taxelor la carburanți în situația în care prețurile vor depăși un anumit prag. „În momentul de față, cred că poate sa fie o discuție foarte serioasă la acest capitol in cadrul coaliției de guvernare. E o opinie personală, nu am avut o discuție până acum”, a spus acesta.

Prețul carburanților continuă să urce. Un plin de 50 de litri de motorină este cu aproape 20 de lei mai scump decât luna trecută, iar unul de benzină costă cu 9 lei în plus.