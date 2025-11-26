S-a pus cruce exploatărilor de cărbune din Gorj. Ministrul Bogdan Ivan nu a salvat Complexul Oltenia

Ceea ce în anul 2022 era perceput doar ca amenințări și nemulțumiri ale angajaților de la Complexul Energetic Oltenia, astăzi a devenit realitate. Exploatările de cărbune s-au închis zilele trecute, oamenii au rămas fără locuri de muncă. Iar strategia guvernanților nu se prea vede, susțin voci din sindicatul local. În 2021, CEO a închis două grupuri de producție de electricitate și a concediat peste 700 de salariați. Azi, mărețul complex a ajuns pe butuci.

În 10 octombrie 2025, Ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD), a făcut o declarație după discuțiile cu sindicatele și conducerea Complexului Energetic Oltenia. El a spus public că termocentralele pe cărbune trebuie să rămână în funcțiune atât timp cât România are nevoie de ele. A scris și pe Facebook, iar Evenimentul zilei a prelat mesajul.

„Termocentralele trebuie să funcţioneze atâta timp cât România are nevoie de ele”, a scris ministrul pe Facebook. „Facem toate eforturile pentru a găsi soluţii viabile şi echilibrate, care să răspundă atât cerinţelor Comisiei Europene, cât şi nevoilor economice şi sociale ale regiunii”, a mai promis ministrul Energiei, pentru liniștirea angajaților. Nu a putut să salveze situația.

Guvernul Bolojan nu a găsit „soluții viabile” și a decis însă altceva, o lună și jumătate mai târziu. Grupul nr.7 Turceni și singurul grup care mai era funcțional de la Termocentrala Ișalnița au fost închise definitiv, vineri, 21 noiembrie.

Planul de restructurare a CE Oltenia nu prea mai există, iar factorii de decizie de la București vor să se axeze pe gaze naturale, susțin surse din compania pusă pe butuci. Încălzirea populației, a firmelor și instituțiilor se va baza pe gaz și energie electrică, iar facturile vor fi tot mai mari.

Distrugerea minelor de cărbune, preconizată din 2022

În urmă cu 3 ani, conducerea și angajații de la Complexul Energetic Oltenia au început să se alarmeze cu privire la închidere exploatărilor de cărbune. Liderul Cartel Alfa Gorj, Boby Munteanu, atenționa atunci în presa locală că, „de când a preluat Virgil Popescu postul de ministru al Energiei, România a devenit importator net de energie”. El declara că guvernul de la București (Nicolae Ciucă, PNL) nu are nicio reacție, nicio intervenție sau plan strategic după ce activitatea de la Cariera Roșia, cea mai mare carieră din cadrul Complexului Energetic Oltenia, a fost suspendată.

Interesant este cum s-a ajuns la această suspendare, pentru că, de-a lungul anilor s-a tot încercat oprirea acestei cariere. În 2022 s-a invocat o decizie a Comisiei Europeane.

Un ONG a reușit oprirea explotării de la Cariera Roșia

Activitatea de la Roșia a fost suspendată, în luna iulie 2022, după ce Tribunalul București a dat câștig de cauză Asociației Bankwatch, un ONG care a solicitat anularea acordului de mediu pentru unitatea minieră.

Liderul Cartelului Alfa din Gorj a acuzat că s-au făcut tot felul de manevre pentru a fi oprită activitatea de extracție a cărbunelui ca să se pună accentul pe energia electrică, o afacere în favoarea „băieților deștepți din energie”.

„Când începusem și noi bine, iată că s-a găsit acest ONG de mediu să ne pună încă o dată piedici. Ei au mai încercat, de-a lungul timpului, să stopeze producerea energiei pe bază de cărbune. Știm cu toții de unde sunt ei finanțați și cât de mult rău pot face României.(…)

România, care trebuia să fim net exportatori, am devenit net importatori de când a venit acest ministru, Virgil Popescu. (…) Mi-e teamă să nu fie o complicitate și din partea Ministerului Energiei în ceea ce privește suspendarea activității la Cariera Roșia. Ar trebui să insiste Ministerul Energiei pentru deblocarea situației, pentru că, până la urmă, e vorba de suveranitatea României”, a declarat atunci Boby Munteanu, liderul sindicatului, pentru As in Gorj.

În acest moment, Complexul Energetic Oltenia nu mai există

Închiderea grupurilor de la Turceni și Ișalnița este apreciată ca o măsură pozitivă, în viziunea fostului manager al CEO, Laurențiu Ciurel. Declarația sa a apărut ieri, după ce pe 21 noiembrie s-a decis la București închiderea lor definitivă.

„Funcționarea lor nu mai era justificată”, a spus fostul manager al Complexului Energetic Oltenia despre cele două grupuri pe cărbune, care nu ar mai fi putut fi reabilitate.

“Grupurile care s-au închis la Turceni și Işalniţa erau, de fapt, închise de mult timp, întrucât funcționarea lor nu mai era justificată. Costurile de operare erau foarte mari, aportul de hidrocarburi, consumurile specifice toate acestea le făceau complet neeconomice în contextul actual. În plus, erau și într-o stare tehnică destul de precară. Prin urmare, nu e un lucru rău că au fost închise, din moment ce nu exista niciun plan sau vreo posibilitate reală de reabilitare tehnologică, astfel încât să poată funcționa la costuri mai reduce”.

Laurențiu Ciurel, care nu a putut ca manager să salveze nimic din ansamblul de exploatare din Gorj, a fost categoric în ceea ce înseamnă viitorul CEO.

„Problema reală este ce facem cu grupurile care încă rămân în funcțiune. Aici apare o mare necunoscută, pentru că, practic, contextul în care a fost conceput să funcționeze Complexul Energetic Oltenia nu mai există. În prezent, se încearcă ca baza curbei de sarcină să fie asigurată cu energie produsă pe gaz – ceea ce, din punct de vedere economic, este o imensă greșeală. Gazul este mult mai scump decât cărbunele”.