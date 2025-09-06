Economie Bogdan Ivan: Oprirea centralelor pe cărbune va crește și mai mult prețul energiei







Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declaratcă România cumpără aproximativ 22% din energia pe care o consumă de pe piețele externe, la prețuri foarte mari. El a avertizat că, fără măsuri urgente de reducere a costurilor și de creștere a producției interne, țara riscă să devină dependentă energetic de alte state.

„România, din exportator de energie, s-a transformat în importator şi astăzi cumpărăm aproximativ 22% din energia pe care o consumăm de pe pieţe externe la un preţ foarte mare”, a declarat ministrul Energiei la un post de televiziune.

Întrebat dacă situația ar trebui discutată la Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), Ivan a confirmat: „Evident, pentru că dacă noi nu vom lua măsuri urgente pentru a reduce preţul, riscăm, pe lângă povară suplimentară care este pusă pe buzunarul oamenilor, să fim şi mai dependenţi energetic de alte state. Iar dacă vorbim despre oprirea centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, vom ajunge să crească şi mai mult preţul.”

Bogdan Ivan a atras atenția că România a scos din producție 7.000 de megawați capacități instalate și a pus în loc doar 1.200, ceea ce nu este suficient pentru a acoperi nevoile interne. În plus, investițiile promise nu au fost realizate.

„Noi ca ţară ne-am asumat că până în 2025 o să punem în funcţiune patru parcuri fotovoltaice foarte mari, o să punem încă două centrale pe gaz de 1100 de megawaţi. Iar ele sunt pe hârtie”, a spus ministrul Energiei.

Ivan a subliniat că nu poate ignora aceste probleme și este obligat să le comunice șefului statului, premierului și membrilor CSAT.

„Eu nu pot să descopăr aceste lucruri fără să informez preşedintele României, ceilalţi miniştri membri de CSAT, premierul, guvernul României, pentru că e o situaţie extrem de complicată. Astăzi stăm şi căutăm soluţii, dar noi puteam să preîntâmpinăm aceste situaţii. Dacă nu vom lua măsuri de urgenţă, atât în privinţa centralelor pe gaz, cât şi a echilibrului în piaţa de energie, unde ponderea tarifelor non-energetice este foarte mare, problemele se vor amplifica”, a avertizat Bogdan Ivan.