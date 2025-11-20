PNL trebuie să returneze 14 milioane de lei folosiți în campania lui Ciucă. AEP a câștigat procesul

PNL a pierdut procesul intentat Autorității Electorale Permanente (AEP), după ce instituția a stabilit că liberalii trebuie să restituie statului peste 14 milioane de lei din subvenția de la buget, bani utilizați în campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024.

Curtea de Apel București - Secția a VIII-a de Contencios Administrativ și Fiscal – a respins acțiunea PNL ca neîntemeiată. Decizia, pronunțată prin grefa instanței, prevede drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

„Respinge cererea, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, se arată în minuta instanței, publicată de justnews.ro.

Liberalii au inițiat procesul pe 12 august 2025, contestând Decizia 128/2025 emisă de AEP în urma controlului de legalitate. Surse din interiorul partidului explicau încă de atunci, pentru Hotnews, că acțiunea în instanță era o strategie pentru a câștiga timp:

„PNL nu mai are bani să plătească datoriile. 14 milioane de lei, aproape 3 milioane de euro, este o sumă enormă, în condițiile în care partidul are datorii de peste 150 de milioane de lei. Suma trebuia plătită în 30 de zile. PNL nu are bani, Bolojan și noua conducere au decis să tragă de timp prin acest proces.”

Jurnalistul Cristian Andrei, care a dezvăluit cazul, nota că liberalii și-au întemeiat contestarea pe ideea că Ordonanța de Urgență emisă de guvernul Ciolacu în decembrie 2024 ar fi acoperit toate cheltuielile din campania anulată – inclusiv pe cele din subvenția de la stat.

După anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, Guvernul Ciolacu a emis o OUG prin care banii cheltuiți în campanie urmau să fie returnați partidelor. Această restituire viza însă fondurile de campanie propriu-zise – nu și subvențiile.

AEP a stabilit în mai 2025, prin Decizia 128/07/05/2025, că PNL a primit în mod nelegal înapoi și suma aferentă subvenției folosite în campanie. Controlul de legalitate a concluzionat că subvenția, chiar dacă a fost cheltuită în campania anulată, nu poate fi rambursată de stat.

Surse citate de același jurnalist explicau situația astfel: „PNL a încasat subvenție lunară de la stat în 2024. Au folosit o parte în campania de la prezidențiale. După ce s-au anulat alegerile, au primit toți banii înapoi, inclusiv cei cheltuiți din subvenție. După campanii, cheltuielile din subvenție nu se returnează, acum s-a întâmplat pentru prima dată din cauza OUG. AEP a verificat și a decis că e ilegal ca PNL să primească și banii din subvenție. Liberalii trebuie să dea banii înapoi.”

Astfel, după recalcularea tuturor sumelor, Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit că PNL datorează statului 14 milioane de lei. Decizia Curții de Apel nu este definitivă, iar partidul are la dispoziție 15 zile pentru a depune recurs.