Politica Nicolae Ciucă: „Sunt un candidat cu profesie, nu de profesie"







Nicolae Ciucă a explicat într-un interviu de ce merită votul românilor. „Sunt un candidat cu profesie, nu de profesie. Sunt un om cât se poate de onest, am jurat credință, să îmi apăr țara, chiar și cu prețul vieții, am experiență în diplomație, iubesc oamenii, am lucrat în fiecare zi pentru ei, așa voi face și de acum înainte.”

Diaspora are o contribuției financiară importantă

Ciucă a evidențiat într-un interviu acordat România TV, legăturile puternice pe care le-a dezvoltat cu Statele Unite, datorate în mare parte carierei sale militare. „Relațiile cu SUA sunt esențiale pentru țara noastră”, a spus acesta, amintind că respectul și colaborarea cu partenerii externi reprezintă o parte importantă a politicii sale. „Deschiderea către SUA se datorează profesiei mele de militar și carierei în acest domeniu”, a adăugat el.

Liderul PNL, a subliniat și importanța contribuției financiare a românilor din diaspora, care au trimis în țară suma impresionantă de 11,3 miliarde de euro. Această sumă se apropie de valoarea absorbției de fonduri europene realizată de România, demonstrând rolul semnificativ al diasporei în economia națională.

Ciucă atrage atenția asupra „pericolului” Simion

Ciucă a precizat că actuala guvernare PSD-PNL a contribuit la o creștere economică sănătoasă bazată pe investiții, și nu pe consum, ceea ce a oferit României o creștere economică primară solidă. Liderul PNL a mai spus că se bucură de susținerea partidului și a primarilor pentru a duce mai departe proiectele liberale.

Nicolae Ciucă a comentat cu privire la posibila revenire a PSD în opoziție și și-a exprimat dorința de a forma un guvern cu partidele de dreapta.

În contextul politic actual, Ciucă a avertizat că scenariul din 2000 ar putea să se repete, cu o alianță PSD-AUR având ca lideri pe Marcel Ciolacu și George Simion. „Simion nu este Vadim Tudor”, a spus Ciucă, accentuând că liderul AUR reprezintă o amenințare diferită pentru România, având susțineri externe și „instrumente” periculoase.

„George Simion are alte instrumente în spate, într-o confruntare directă cu Ciolacu poate câștiga alegerile, ceea ce ar fi un dezastru, este o portavoce a Rusiei în România”.

Nordis, tinicheaua care atârnă de coada PSD

În final, Nicolae Ciucă a mai precizat că „Generez încredere. Oamenii vin la mine și îmi spun ce gândesc, ce probleme au în viața de zi cu zi. Emoția nu se arată doar la televizor.”,

În acest context, liderul PNL a menționat și scandalul momentului care a afectat PSD, respectiv țeapa NORDIS„Eu vreau ca sutele de români care au fost păgubiți de NORDIS să vină să vadă dacă banii s-au dus în teșchereaua parlamentarilor PSD”.