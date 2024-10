Politica Ciucă a dat în scris că nu va mai guverna cu PSD







Nicolae Ciucă, candidatul PNL la prezidențiale, a vorbit, la dezbaterea de la Parlament, despre securitatea națională, politica fiscală, căsătoria între persoane de același sex și relația sa cu președintele Klaus Iohannis. Ciucă a venit însoțit de familie și susținători importanți, precum Grigore Leșe și Mircea Dinescu, și a semnat în direct o promisiune scrisă că PNL nu va mai guverna alături de PSD.

O promisiune fermă: „PNL nu va mai fi la guvernare cu PSD”

În cadrul dezbaterii, Nicolae Ciucă a reafirmat angajamentul său de a nu mai guverna împreună cu PSD, semnând în direct o promisiune în acest sens.

„Nu vom mai fi la guvernare cu PSD. Vă semnez în scris că sub conducerea mea PNL nu va mai fi la guvernare cu PSD”, a spus Ciucă în timp ce a semnat.

Ciucă, despre dronele rusești și legea securității naționale

În contextul amenințărilor recente de securitate, Ciucă a subliniat importanța consolidării supravegherii și clarificării procedurilor militare.

Referindu-se la incidentele cu drone rusești care au ajuns pe teritoriul României, el a spus:

„E nevoie de un sistem de supraveghere foarte bine consolidat. A doua chestiune e legată de procedurile dintre structurile aeriene ale NATO din România și cele ale noastre. Nu se pot distruge oricum”, a explicat Ciucă.

În plus, Ciucă a făcut un apel la finalizarea pachetului de legi pe securitate, considerându-l esențial pentru protejarea intereselor naționale:

„E absolut necesar să se finalizeze legile securității și să vină în Parlament. Am discutat cu președinții celor două Camere. Sunt convins că suntem foarte aproape. E o responsabilitate a Guvernului.”

Nicolae Ciucă susține valorile tradiționale

În aceeași dezbatere, candidatului la Președionție, Nicolae Ciucă, i s-a cerut să ofere un punct de vedere despre căsătoriile între persoane de același sex. El s-a declarat în favoarea valorilor tradiționale.

„Pentru mine personal e cea tradițională, căsătoria dintre un bărbat și o femeie. O familie bazată pe trei generații, bunici și copii. Dacă e să fim binecuvântati, să avem străbunici, cu atât mai bine”, a spus Ciucă.

În același timp, el a menționat proiectul „familie, comunitate, țară”, o inițiativă menită să sprijine familiile numeroase și să consolideze coeziunea socială.

O justiție independentă

Pe tema justiției și a finanțelor publice, Nicolae Ciucă a afirmat că va susține o politică fermă de investiții și independența justiției.

„Mă voi asigura că justiția va rămâne independenta inclusiv în cazul celor care dau tepe statului, cum a fost Nordis”, a promis el.

Totodată, Ciucă a menționat că menținerea cotei unice și a pragului pentru microîntreprinderi vor fi priorități.

„Cota unică, prag microîntreprinderi, menținerea nivelului de investiții. Singura șansă a Romaniei să depășească deficitul, datoriei publice, e menținerea și continuarea investițiilor”, a spus Ciucă precizând că sunt liniile roșii din programul de candidat.

Nicolae Ciucă a primit o întrebare și pe tema mult discutată a creșterii TVA-ului. El a spus că acesta nu va crește și a precizat „fără tatuaj”, făcând referire la o declarație a lui Marcel Ciolacu în care a spus că își va tatua proimisiunea că nu va crește TVA-ul în 2025.

„E răspundere guvernamentală. PNL nu va crește impozitul, nu va scădea pragul la microîntreprinderi, fără tatuaj, nu vom majora TVA”, a spus președintele PNL.

Cariera în politică vs Cariera militară

Candidatul la Președinția României din partea PNL a ținut să precizeze că este nou intrat în politică și mândria lui este cariera de militar de peste 30 de ani.

„Am intrat în politică de curând. Eu am avut o cariera de 35 ani și 5 ani politica. Ei au avut 5 ani de serviciu și 30 de cariera”, a spus Ciucă.

Vorbind despre experiența sa militară, Ciucă a cerut un moment de reculegere pentru soldații morți în teatrele de operațiuni.

„31 militari și-au pierdut viața în teatre și în jur de 260 militari au fost răniți. Suntem la puțin timp după ziua armatei. Merita sa ne aducem aminte de ei.

Eu am fost și comandant de batalion, și ofițer de stat major, și locțiitor de comandant de brigadă. Cel mai greu moment e sa mergi acasă să anunți familia.

Nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva. Va rog să păstrăm un moment de reculegere pentru militarii morți în teatrele de operații”, a spus Ciucă.

În ceea ce privește doctoratul, o temă pe marginea căreia s-a discutat îndelung, existând suspiciuni de plagiat, Nicolae Ciucă a spus:

„Am clarificat. Am spus de fiecare dată: nu am plagiat. Am scris în conformitate cu prevederile legilor în vigoare. Am întocmit teza fiind comandant al batalionului, mi-am spus experiența personală”, a conchis Ciucă.