Politica Nicolae Ciucă: Singurul partid care se poate lupta cu binomul PSD-AUR este PNL







Nicolae Ciucă: Când nu te aude nimeni, te aude Dumnezeu. Când nu te vede nimeni, te vede Dumnezeu. Liderul PNL a vorbit despre așa-numita alianță dintre PSD și AUR, făcând referire la tensiunile de pe scena politică.

Nicolae Ciucă, despre lupta cu celelalte partide

„Singurul partid care se poate lupta cu binomul PSD-AUR este PNL. (…)PNL va avea cea mai bună nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Nu sunt politician. Nu sunt acel tip de politician cum gândește Mihai Tudose. (…)Ne dorim o Coaliție de dreapta. Voi face tot ce este constituțional pentru a nominaliza un premier de dreapta”, a spus liderul PNL.

De asemenea, liderul politic a adus în prim plan unul dintre subiectele de interes din ultimele săptămâni: cota unică.

„Menținem cota unică pentru a dezvolta clasa de mijloc. (…)Să nu mai folosim sintagma 'o să facem'. Facem!”, a adăugat el.

În timpul dezbaterii, liderul PNL a primit întrebări din partea contracandidaților săi. Elena Lasconi l-a întrebat pe liderul PNL câte găuri a nimerit. De partea cealaltă, Marcel Ciolacu a vrut să afle dacă acesta a fost membru în PCR.

„Nu am fost niciodată comunist. Am terminat școala militara cu media 9.69. Am fost ofițer de carieră. Eu nu voi fi ca ei niciodată. Nu voi minți niciodată”, a mai spus el.

Despre ultima vizită la Bruxelles

„Am zburat cu o cursă de linie, la economic. Îmi voi păstra stilul. Voi fi așa cum am fost întotdeauna. Vreau ca nora și nepoțica să ma simtă la fel ca la început”, a completat liderul Partidului Național Liberal.

În timpul dezbaterii, soția și nora lui Nicolae Ciucă au vorbit despre implicarea sa în viața politică, precum și despre cursa alegerilor.

„Viața noastră nu a fost simplă. E foarte greu să stai cu teama că soțul tău e posibil să nu se mai întoarcă acasă”, a spus soția sa.

„Cuvintele cu care îl descrie nora președintelui Nicolae Ciucă: onestitate, decență, credință, bunătate”, a adăugat nora președintelui PNL.

Încurajări din partea membrilor de partid

Rareș Bogdan s-a arătat emoționat de cuvintele rostite de familia președintelui PNL.

„Peste toate calitățile sale, Nicolae Ciucă este om”, a spus acesta.

Liderul PNL a vorbit și despre aranjamentele politice si interesele anumitor partide.

„ Este cunoscut pentru toată lumea care sunt jocurile de culise, modul în care se încearcă intrarea în turul 2 a lui George Simion. (…). Atragem atenția de cate ori este posibil ca România să exprime voința cetățenilor, altfel restul este manipulare.

La dezbaterea de la Antena, președintele PNL a adus două cărți de căpătâi.

„Sunt două cărți de capatai: Biblia și Constituția. Cand am început cariera militară am jurat credință pe Biblie, apoi la început de cariera ca ministru am jurat credinta pe Constitutie. Datoria noastră este să facem ceea ce avem de făcut pentru oameni, nu pentru noi”, a precizat acesta.

Întrebat dacă și-ar schimba atitudinea, Nicolae Ciucă a oferit un răspuns ferm.

„Dacă nu m-am schimbat în acești ani, am gândit și dacă nu te vede familia sau colegii de partid, există cineva care ne vede, când nu te vede nimeni, te vede Dumnezeu. Trebuie să avem gândul că vom fi răsplătiți în viața. De fiecare dată când am făcut un bine Dumnezeu mi-a dat un semn. Acesta este crezul meu.(…) Este vorba de educație, de caracter, nu ai cum să te schimbi.

Pe cine ar susține ca premier

„PNL își va duce candidatul în turul 2. Uitați-vă cati lideri, miniștri, susținători avem în sală. PNL nu are cum sa nu își ducă candidatul în turul 2. Vom avea consistența necesară, nu există altă soluție. Singura soluție, singurii care care vor fi capabili sa învingă binomul PSD - AUR este PNL. PNL are oameni foarte bine pregătiți să îi nominalizat ca Premier. Își doresc o țară pentru copiii lor, o țară condusă de oameni ca ei?. Ieri la intalnirea de la Severin, am vorbit despre acest aspect. Oamenii și-au pierdut încrederea în clasa politică, din instituțiile statului. România are nevoie să își redobândească încrederea. Politicienii trebuie sa mearga în fata oamenilor si sa spuna, mai oameni buni, atat pot sa fac.”, a mai spus acesta.

Nicolae Ciucă, despre carieră și planurile pentru Cotroceni

• Oamenii nu au așteptări spectaculoase, ne cer absolut normale, care trebuiau sa se intample demult. Acestea fac parte din discuțiile pe care o percep

• A ieșit Mihai Tudose și a spus ca nu sunt politician

• Eu mi-am clădit o cariera, am mers la serviciu

• Nu sunt acel tip de politician

• Eu după ce mi-am încheiat cariera, mi-am pus la dispoziție tot ce am acumulat

• Trebuie sa dăm oamenilor, atrii înapoi ceea ce am primit

• Nu pentru că am fost mai destepti, mai luminati

• Suntem pentru ca oamenii ne-au adus aici, nu trebuie să îi amăgim, să îi păcălim.Trebui să le spunem ceea ce putem face și ei ne vor susține

Mircea Badea: Ați spus că îl credeți pe Becali că este creștin, îl credeți și pe Putin? nu-l credeți atunci pe Raed Arafat?*

„Pe Putin nu-l mai crede nimeni, Domnul Raed Arafat este un specialist. Voi fi președintele tuturor românilor indiferent de credință, religie, de opțiunea lor

(...)

Despre relația cu Ucraina

În relația noastră cu Ucraina a fost discuție despre recunoașterea limbii române. Au avut loc întâlniri și la nivel de președinte, și la Minister de Externe, s-a produs această inițiativă

• La nivelul Ministerul Educației se executa tot ce este nevoie din punct de vedere tehnic pentru îndeplinirea acestui lucru

Întrebat dacă va implementa o coaliție de dreapta, liderul PNL a răspuns:

„ Am spus de mai multe ori ca ne dorim o coaliție de dreapta. Principiile de dreapta au adus prosperitate în România. În momentul în care românii își vor exprima votul și vom reuși sa constituim o majoritate., vom încerca un Guvern de dreapta”.

*Veți reuși să impuneti cotă unică și la Bruxelles?*

• Sunt argumente cât se poate de logice pentru cota unica

• Am stat de vorba foarte mult cu mediul de afaceri, de acolo trebuie să ne luam datele pentru direcția în care trebuie să se dezvolte afacerile în România

• Cei care fac afaceri văd că este nevoie de cota unică, pentru a sprijini reducerea deficitului

• Noi ca liberali ne-am propus să facem în așa fel încât să consolidăm clasa de mijloc

• În momentul în care se va introduce impozitul progresiv tocmai salariații vor fi cei care vor plăti

• Antreprenorii sunt cei care își pun în valoare inițiativa, creativitatea dar și proprii lor bani

• Prin tot ce ei dezvolta, prin viziunea lor, ei practic sunt cei care cresc veniturile la stat

• Statul trebuie sa fie partenerul mediului de afaceri, nu trebuie sa ii spună sa meargă într-o direcție, sa controleze o direcție sau alta

• Asta trebuie să înțeleagă partidele politice

*Este ceva ce va reprosati în raport cu antreprenorii?*

• Noi am fost cei care am apărat cota unică, menținerea pragului la IMM-uri

• În momentul în care s-a redus pragul, 250.000 de întreprinderi s-au desființat

• dacă nu avem curajul sa mergem la Bruxelles, noi trebuie sa nu punem presiune, trebuie să lăsăm mediul de afaceri să se dezvolte

• Ar fi trebuit să-i avem alături la orice decizie

*Ce măsuri aveți pentru migrație?*

• Migrația și diaspora au devenit subiecte cu care toți vin în campanie, toți caută sa le spună ce ar fi trebuit sa fie făcut

• Am spus colegilor sa nu mai folosim sintagma o sa facem, ci facem

• Nu trebuie sa lăsăm un spațiu neacoperit din care oamenii să nu înțeleagă nimic

• S-au întors acasă oameni care așa au simțit, care au strâns bani și vor sa dezvolte ceva

• Este vorba de încrederea cetățenilor în clasa politică

• Locurile de muncă vor fi create când vom avea tehnologie, când vom avea valoare adăugată mai mare, când vom avea servicii medicale, o cale scurtă de comunicare dintre stat și cetățean, când vom digitaliza

*Ați cerut sa aflați motivele pentru care G Simion este persoana indezirabila?*

• Atunci cand o persoana a fopst declarata indezirabila, nu cred ca mai avem nevoie …

• Nu am cerut, știu bine cum funcționează instituțiile statului

• Instituțiile din Ucraina au sesizat faptul ca domnul Simion avea o legătură cu un agent

• Îmi este suficient

• Nu ați văzut să avem o comunicare cu AUR sau George Simion

• Este cetățean, lider al unui partid, votat de romani. Acești cetățeni trebuie respectați

Dar daca veneati cu dovezi?*

„Sunt declarațiile lui. Eu nu am cerut dovezi.”, a mai spus Ciucă.

Marcel Ciolacu: De trei ani înțeleg ca ați fost aliat cu urmașul Partidului Comunist? Eu nu am fost membru PCR, dvs ați fost?*

„Nu am fost niciodată comunist. Înainte de 89, toți din armata erau membrii ai PCR, dar nu am fost comunist. Nu am ce sa ascund, era obligatoriu.Am terminat Scoala Militara cu 9.89, al șaselea în promoție. Nu am fost niciodată comunist. Am fost ofițer de carieră”, a spus liderul PNL.